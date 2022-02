Vara tilda de "anomalía" que "no haya sentencia todavía" sobre Valdecañas e incide en que hay "todavía tiene recorrido"

BADAJOZ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha tildado de "anomalía" que "no haya sentencia todavía" sobre Marina Isla de Valdecañas, sobre lo cual mantiene su "acatamiento" y "máximo respeto por la decisión de los jueces" y reafirma que "todavía tiene recorrido mucho recorrido, también judicial".

A preguntas de los periodistas por Marina Isla de Valdecañas después de que el Tribunal Supremo haya estimado el recurso presentado por Ecologistas en Acción y haya acordado la demolición del hotel y las viviendas construidas en el complejo Isla Valdecañas, Vara ha señalado que no hay novedades y que están a la espera de la sentencia.

Al respecto, ha reconocido que le "sorprende" que en un procedimiento contencioso-administrativo, "que no era un procedimiento penal sino contencioso-administrativo", "ni siquiera del fondo sino sobre un auto de ejecución de una sentencia pues se haya dictado sentencia", pero hayan pasado "un montón de días y no haya sentencia todavía".

"Es una anomalía en sí mismo", ha aseverado, a la vez que ha mantenido el "acatamiento" de la Junta y el "máximo respeto por la decisión de los jueces. "Para que cuando los jueces te dan la razón la tengas, tiene que ser que cuando no te la dan no la tengas, no obstante yo creo que esto todavía tiene recorrido, mucho recorrido, también judicial", ha concluido, junto con que están "a la espera de los acontecimientos" y cuando vean la sentencia la podrán valorar "adecuadamente".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras participar en la presentación del proyecto VONCO de la Asociación Oncológica Extremeña, en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés de Badajoz.