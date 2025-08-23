Un varón de 37 años resulta herido "menos grave" en una salida de vía cerca de Mengabril (Badajoz)

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido de carácter "menos grave" tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaba este pasado viernes, a la altura de la localidad pacense de Mengabril.

El accidente ha sido registrado minutos antes de las 22,30 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida salida de vía a unos 500 metros del kilómetro 5,500 de la EX-105.

A causa del siniestro, el herido, que ha tenido que ser rescatado por los bomberos al haber quedado atrapado, ha sufrido un traumatismo en miembro superior por el cual ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, una patrulla de servicio de la Guardia Civil y dotaciones del Parque de Bomberos de Don Benito, según informa el Centro 112.