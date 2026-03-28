Vega (PSOE) cree que las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno "no pueden seguir ocultas ni un minuto más"

La candidata a liderar el PSOE de Extremadura, Soraya Vega, en su visita a la agrupación local de Jerez de los Caballeros, a 28 de marzo de 2026. - PSOE DE EXTREMADURA

Pide a Guardiola que comparezca en la Asamblea de Extremadura porque "quien calla y se esconde es porque algo malo está tramando"

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 28 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Soraya Vega considera que las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura "no pueden seguir ocultas ni un minuto más" puesto que, a su juicio, "están en riesgo los derechos y las libertades de las mujeres extremeñas".

Vega, que ha visitado este sábado las agrupaciones locales de Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra, ha afirmado que Extremadura "seguirá sin gobierno hasta abril", pero cree que lo más preocupante es que "nadie conoce el contenido de esas negociaciones ocultas, peligrosamente oscuras". En este sentido, ha señalado que lo "poco" que ha trascendido "demuestra el grado de sumisión de Guardiola a los intereses de Vox y del PP en Madrid".

Ahondando en esta opinión, Vega considera que la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y que negocia con la formación de Santiago Abascal para continuar liderando el Ejecutivo autonómico, "se está arrodillando ante el feminismo de Vox" y que la propia Guardiola habría reconocido que su feminismo "es el de Vox" y eso, según la candidata socialista "es una anomalía en sí misma".

Así, la candidata socialista ha asegurado que la presidenta extremeña "está aceptando propuestas de Vox en materias tan sensibles como la violencia de género", algo que ha calificado de "terrible": "Sabemos perfectamente lo que propone Vox: negacionismo y retrocesos".

"¿Tanto vale el sillón de presidenta como para dejar que Vox manosee las políticas para erradicar la violencia de género?", se ha preguntado Vega, quien también ha cuestionado "qué otros derechos fundamentales de las mujeres están en juego en esas negociaciones".

Por ello, cree que estas conversaciones "no pueden seguir ocultas" y ha exigido a Guardiola que "comparezca de inmediato en la Asamblea de Extremadura", ya que sostiene que "quien calla y se esconde es porque algo malo está tramando".