Vergeles espera que el nuevo medicamento Paxlovid se pueda dispensar en las farmacias "cuanto antes"

CÁCERES, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, espera que el nuevo medicamento contra la Covid-19, Paxlovid, se puede dispensar "cuanto antes" en las farmacias a la población en general, pero ha advertido que esto no debe reducir el ritmo de vacunación porque las vacunas "han sido nuestra fortaleza y nuestra esperanza" frente a la pandemia.

Vergeles ha recordado que el Paxlovid actualmente está disponible en los hospitales y se administra a los enfermos ingresados según criterios clínicos, por lo que ha confiado en los profesionales sanitarios a la hora de recetar esta medicina ajustándose al protocolo marcado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

"Seguiremos fomentando que en aquellos casos que esté indicado por protocolo se utilice porque ayuda a evitar la enfermedad grave y el fallecimiento", ha subrayado el consejero, que ha recordado que "cada vez son menos" los casos que acaban en la UCI y los ingresos hospitalarios se hacen con criterios de "mucha seguridad".

Así, ha explicado que de las 86 personas que hay ahora mismo ingresadas en hospitales de la región, si se fuera estricto a los criterios de ingreso se podría decir que una buena parte de esas personas "no estaría ingresada por Covid, sino con Covid" y "eso hace que la utilización del medicamento esté siendo menor, pero es una herramienta que tenemos ahí y tenemos que utilizar".

"Como todo lo nuevo suele tener una serie de resistencias a prescribirse por parte de los profesionales pero hay unos protocolos claros", ha incidido el consejero a preguntas de los medios este jueves sobre la escasa utilización de este nuevo medicamento en los hospitales extremeños.

Vergeles ha reconocido que serán necesarios los nuevos medicamentos como herramientas farmacológicas para poder tratar la enfermedad de Covid-19 "porque no se va a poder combatir solo con la vacunas", pero ha insistido en que la vacunación debe continuar según se estipule por parte de las autoridades sanitarias.

Cabe recordar que Paxlovid es el nombre comercial del fármaco frente al SARS-CoV-2 desarrollado por la compañía Pfizer. Es el segundo antiviral oral disponible frente a este coronavirus.

DATOS COVID

Respecto a las quejas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de falta de datos de incidencia de la pandemia en algunos países, Vergeles ha indicado que no es el caso de España que tiene un sistema de información en el que se vierten los datos epidemiológicos de forma continua "aunque no se hagan públicos".

En esta línea, ha considerado que ahora es más importante centrarse en los casos graves y no es dar información sobre los nuevos contagios porque la gente empieza a estar harta de "tantas desgracias" todos los días, por lo que no cree que se vuelva a la fórmula anterior de recuento diario de casos porque los técnicos no han hecho ningún planteamiento en este sentido.

Vergeles ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar, este jueves en Cáceres, en el curso 'Cuidados y necesidades espirituales: clínica, experiencia y cultura', en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional.