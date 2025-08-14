Vicco y Sanguijuelas del Guadiana actuarán durante la Feria de Mérida en el escenario de la Plaza de España

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, durante presentación de la programación musical de la Feria y Fiestas de Mérida, en la sala de prensa del ayuntamiento. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante Vicco y el grupo Sanguijuelas del Guadiana encabezan la lista de actuaciones musicales gratuitas que se celebrarán en la Plaza de España de Mérida, durante sus ferias, del 3 al 6 de septiembre, donde también actuarán Cecilia Zango, el grupo flamenco 'A Bailar Por Rumba' y una fiesta Super EGB.

En concreto, la encargada de dar comienzo a estos cuatro días de actuaciones será la cantante Vicco el 3 de septiembre a partir de las 22,00 horas. El día 4 actuarán a partir de las 21,00 horas la artista extremeña, Cecilia Zango, a la que le seguirá el concierto del grupo Sanguijuelas del Guadiana a las 22,15 horas.

En cuanto al día 5, será el turno del grupo flamenco 'A bailar por Rumba' a partir de las 21,00 horas, y el sábado 6 se desarrollará una fiesta Super EGB a las 19,00 horas, pensada para un público mayor de 30 años.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado este jueves la programación musical de la Feria de Mérida, quien ha señalado que está destinada a todos los grupos de edad, pero a la vez ha indicado que está "muy pensada en los más jóvenes".

MÁS ACTUACIONES MUSICALES

Asimismo, la delegada ha recordado que durante todos los días de la feria, en la Caseta Municipal, se desarrollarán diferentes actuaciones musicales, al igual que actuaciones de varios dj's para los más jóvenes en el Paseo de Roma.

En esta línea, Aragoneses ha pasado a desgranar el programa de actuaciones que se llevarán a cabo en la Caseta Municipal, el cual empezará el día, 1 de septiembre, con la actuación del Trío Sabor a partir de las 22,30 horas.

El martes, 2 de septiembre, será el turno a partir de las 21,00 horas de Emilio El Mago, a la que le seguirá la actuación del Trío Sensaciones a las 22,30 horas. En cuanto al miércoles, 3 de septiembre, actuarán el Quinteto Marahaba a las 22,30 horas.

Por su parte el jueves, 4 de septiembre, a las 14,30 horas actuará el Dúo Vodevil y por la noche, a partir de las 22,30 horas, La Orquesta Nueva Onda.

En cuanto al fin de semana, el viernes, día 5 de septiembre, tendrá lugar el Festival Autonómico de Folklore 'Bonifacio Gil'. Por su parte, el sábado, 6 de septiembre, a las 14,30 horas será el turno del Grupo Flamenco 'Chanela' y a las 22,30 horas La Orquesta Pasiones.

Y, el domingo, 7 de septiembre, se llevarán a cabo dos actuaciones musicales, a las 22,30 actuará Maria Porcel y a las 00,15 horas, el Trío Corazón.

Además, la edil ha informado que jueves, viernes y sábado (4,5 y 6 de septiembre) en el Paseo de Roma tendrán lugar de 18,00 a 23,00 horas, actuaciones de diferentes dj's extremeños, quienes estarán "amenizando las tardes para los más jóvenes".