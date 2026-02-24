Victoria Hernández, encargada de atender a las víctimas de violencia de género en los juzgados, Premio 8M de Cáceres

Presentación de los acos del 8M del Ayuntamiento de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gestora de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia en Cáceres, María Victoria Hernández Leal, recibirá el Premio 8M que convoca el Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con el Consejo Sectorial de la Mujer.

Hernández es funcionaria del Ministerio de Justicia y comenzó su andadura profesional en 1991 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Coria, donde estuvo hasta 2001, año en el que pasó a ser la encargada de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género en los juzgados de la capital cacereña.

Se trata de una de las personas que primero tienen contacto con las víctimas que acuden a denunciar un delito. Su asistencia y el modo de trabajar con ellas, sobre todo en delitos especialmente delicados, como los de violencia de género y doméstica o los delitos sexuales, determina el modo en que se desarrolle todo el proceso posterior.

Según recoge su candidatura es "una labor invisible que va desde la información de los recursos meramente procesales, las ayudas a las que pueden acceder o el acompañamiento a las declaraciones tranquilizándolas y ocupándose de cosas tan importantes como que no coincidan con sus agresores".

Trabaja con el objetivo de asegurar su bienestar incluso en la fase de ejecución de la sentencia; es miembro de la Comisión Territorial contra la Violencia de Género, y ha impartido numerosas jornadas de formación en justicia, para agentes de policía o para estudiantes de Criminología, entre otros.

A esta dilatada trayectoria profesional se le suma lo personal, su carácter empático y humano en la asistencia a las víctimas de violencia. "Marivi siempre tiene una sonrisa y un gesto de cariño para esas mujeres en un momento tan difícil", asegura el texto de su candidatura, que ha sido elegida de entre otras seis propuestas.

La entrega del Premio 8M, que busca reconocer la labor de mujeres o entidades que, por su trayectoria personal, social y profesional, hayan destacado a favor de la promoción de la igualdad de la mujer y por la erradicación de la violencia de género en el municipio, se entregará en un acto institucional el viernes, 6 de marzo, en el salón de plenos del consistorio cacereño, a las 12,00 horas, donde además se dará lectura del manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la Mujer.

El Premio 8M es una escultura que representa una figura femenina que lleva un pañuelo inspirado en el típico de cien colores en tonos rosas y morados, y de sus manos emergen unas llamas que simbolizan el origen del 8M, que nace tras el incendio de una fábrica textil en Nueva York, en 1909 durante una huelga femenina por la mejora de las condiciones laborales y en la que 129 mujeres fallecieron calcinadas. Ha sido elaborada por la artista cacereña Marta Barroso.

'PARA LLEGAR LEJOS, CAMINEMOS EN IGUALDAD'

El nombre de la premiada lo ha dado a conocer este martes la concejala de la Mujer, Encarna Solís, durante una rueda de prensa en la que se han presentado los actos organizados por el ayuntamiento para conmemorar el Día internacional de la Mujer, con el lema 'Para llegar lejos, caminemos en Igualdad'.

El lema de este año se ha elegido porque "el progreso y el cambio se consiguen con el esfuerzo colectivo y esos logros en derechos se tienen que alcanzar contando con toda la sociedad, involucrándonos y caminando todos y todas juntos", ha destacado Encarna Solís, que ha recordado que esta campaña, tanto en vídeo como en cartel, podrá verse en los mupis de la ciudad, en las paradas de autobuses, así como en las redes sociales institucionales.

"Con esta campaña planteamos una idea clara, y es que la igualdad es la fuerza que nos permite llegar más lejos como sociedad. Para ello, hemos reunido a 8 mujeres de distintas edades, --la más pequeña de tan solo 1 año-- y con distintos perfiles, distintas realidades, distintos sueños... Para darse la mano y visibilizar esa unión que como sociedad es imprescindible para avanzar", ha explicado la concejala.

Según ha dicho la concejala el objetivo de esta campaña es simbolizar ese avance, "ese camino que debemos recorrer de la mano" y se ha elegido como imagen la puerta de entrada a la ciudad monumental, que este año celebra el 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad, como es el Arco de la Estrella.

"Esa escalinata tan simbólica para todos y todas, es el escenario que hemos escogido para escenificar que el progreso y el cambio se consiguen con el esfuerzo colectivo", ha incidido. Estas ocho mujeres construyen juntas el mensaje 'Para llegar lejos, caminemos en igualdad', mientras suena la canción Unnstopable de Sia, (Imparable en español), que tiene frases entre sus estrofas como "soy invencible, soy tan poderosa que no necesito pilas para jugar o tengo tanta confianza que soy imparable, evidenciando la fuerza de las mujeres."

RUTA SENDERISTA

También dentro de los actos, el domingo 8 de marzo, en colaboración con la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme), se celebrará un reto deportivo "con el objetivo de sensibilizar sobre los derechos de la mujer, en este caso a través de la visibilización y promoción del deporte femenino.

Se trata del 'Reto 8M: 8Km, 8 motivos por la igualdad', una ruta senderista de 8 kilómetros que discurrirá por la Sierra de la Mosca, con salida en la puerta del Espacio para la Creación Joven, situado en la Ribera del Marco, y llegada a la Plaza Mayor.

El recorrido contará con un tramo accesible, por lo que las personas con movilidad reducida se unirán al resto de participantes en Fuente Fría "de forma que este reto sea lo más inclusivo y participativo posible, no dejando a nadie atrás", ha subrayado Solís.

Los 8 motivos estarán simbolizados por unas banderolas que serán visibles en la Plaza Mayor lugar de llegada de todas las personas participantes. Son la lucha contra la violencia de género, conciliación, trata y prostitución, acoso sexual, publicidad sexista, roles de género, techo de cristal, y brecha salarial.

La ruta saldrá a las 9,30 horas, uniéndose el tramo accesible a las 11,30 horas, para llegar sobre las 12,00 horas a la Plaza Mayor. Allí se servirá un pequeño desayuno y se cerrará el acto con la actuación musical de la artista Bambikina. Hay camisetas conmemorativas del reto para las 500 primeras inscripciones, que se podrán recoger en el IMAS de la calle Atahualpa, desde el 3 al 6 de marzo.

Por último, la fachada del ayuntamiento permanecerá iluminada desde el viernes día 6 hasta el domingo 8 de marzo en color morado como símbolo de la lucha por la igualdad.

OFICINA DE IGUALDAD DE CÁCERES

Respecto a la labor de la Oficina de Igualdad en el Ayuntamiento de Cáceres, Solís ha destacado que, a lo largo del año 2025, se han realizado aproximadamente unas 30 actuaciones en materia de sensibilización, concienciación y promoción de la igualdad, así como de prevención y detección de todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Se han realizado actos de calle y participación, campañas contra agresiones sexuales e instalación de puntos violetas, acciones formativas especializadas, etc. Asimismo han sido aproximadamente unas 400 las atenciones realizadas, principalmente para mujeres víctimas de violencia de género, y también hijos e hijas.