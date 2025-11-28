Visto bueno al proyecto de reforma de Camino Llano y plaza Marrón de Cáceres, que comenzará antes del verano

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y varios concejales presentan las obras de remodelación de la calle Camino Llano y Plaza Marrón - EUROPA PRESS

CÁCERES, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado el proyecto de remodelación integral de la calle Camino Llano y la plaza Marrón, hasta la intersección con la calle Colón, que consistirá en la construcción de una plataforma única, aunque no será peatonal, la plantación de 55 nuevos árboles, zonas verdes, una fuente, un mirador en la plaza y nuevos espacios como un remodelado acceso al Museo Helga de Alvear.

Se trata de "una actuación estratégica que transformará uno de los principales accesos al Museo Helga de Alvear y a la Ciudad Monumental", ha señalado el alcalde, Rafael Mateos, que ha presentado los detalles de la actuación junto a varios concejales y concejalas del equipo de Gobierno. El presupuesto rondará el millón de euros y se ejecutará con fondos propios municipales.

"El objetivo es embellecer, renaturalizar y hacer más accesible este entorno, que en los últimos años se ha consolidado como una de las nuevas puertas de entrada al recinto intramuros", ha expresado Mateos.

El proyecto de remodelación se centra en ganar espacio para el peatón, crear nuevas zonas verdes y transformar Camino Llano en una vía más amable y accesible a la Ciudad Monumental y el Museo Helga de Alvear. Para ello, la calle se convertirá en plataforma única, con aceras más amplias -hasta ahora no accesibles- y un pavimento diferenciado entre calzada y acerado para garantizar la seguridad de los viandantes, ya que no será una calle peatonal y se podrá seguir circulando por ella.

Camino Llano mantendrá un carril de circulación y seguirá permitiendo el acceso a Clavellinas y Roso de Luna para los vehículos autorizados. El proyecto contempla la supresión de unos 40 aparcamientos, aunque se mantienen unos 17 en el primer tramo de Camino Llano, hasta la altura del Museo Helga de Alvear.

Con ello, se estima que la calle ya no soportará tantos vehículos como hasta ahora y por ello, se ha tomado la decisión de invertir el sentido de la calle Hernando de Soto "para canalizar el tráfico rodado por su entorno y dar fluidez a la circulación durante las obras y una vez finalizadas", ha dicho el regidor.

Las calles Santa Apolonia, San Vicente y Santa Bárbara serán de acceso restringido únicamente para residentes, que mantendrán la entrada a sus garajes con total normalidad. "Creemos firmemente en que el peatón debe ser el protagonista del centro de las ciudades, como ocurre con total normalidad en toda España", ha señalado el alcalde.

El proyecto contempla incorporar 55 nuevos árboles en esta calle que ahora mismo no tiene ningún elemento arbóreo. En el primer tramo se plantarán en grandes maceteros y, en la segunda mitad, en alcorques que se harán en el suelo. Se seleccionarán especies de gran porte para aportar sombra.

Antes del inicio de la pavimentación, se renovarán todas las redes de abastecimiento y saneamiento. El proyecto incluye, asimismo, la instalación de un alumbrado más eficiente, además de nuevo mobiliario urbano como bancos, papeleras y otros elementos a lo largo de todo el eje.

PLAZA MARRÓN, UN LUGAR DE ENCUENTRO

De esta manera, la plaza Marrón experimentará una transformación completa para ganar calidad urbana y convertirse en un nuevo punto de encuentro para cacereños y visitantes. La futura plaza será un espacio verde, ordenado y accesible, con bancos de formas sinuosas que rodearán un gran árbol central.

La intervención incluye zonas de césped, una fuente mural similar a las de la plaza Mayor o Las Claras, y una nueva conexión mediante escaleras hacia una terraza-mirador, desde la que se podrá disfrutar de una perspectiva ampliada del Museo Helga de Alvear. Bajo este espacio se instalará un baño público autolimpiable, respondiendo a una demanda recurrente de servicios públicos en el centro urbano.

También se reubicará la parada de contenedores y la zona de carga y descarga permanecerá en la parte alta de la plaza y, junto a la rampa de acceso al museo por Camino Llano, se creará otra zona estancial con bancos en graderío y una pequeña área verde, similar a los espacios que existen en los entornos de grandes museos como el Guggenheim, adaptados a las dimensiones de la calle.

La previsión es que puedan iniciarse las obras antes del verano de 2026 y la duración prevista de ejecución es de 10 meses, por lo que estaría completada en la primavera de 2027, según las fechas adelantadas por Mateos.

El alcalde ha recordado que, cuando se diseñaron los proyectos estratégicos para la ciudad, quedó claro que uno de los puntos prioritarios debía ser el entorno del Museo Helga de Alvear, "un espacio cultural que nos está posicionando en el mapa mundial del arte contemporáneo", y que cuenta con el diseño del arquitecto Emilio Tuñón, Premio Nacional de Arquitectura. "Cáceres debe acompañar manteniendo el mismo nivel de calidad urbana", ha señalado.

OTROS PROYECTOS

La remodelación de la plaza Marrón y Camino Llano era uno de los cuatro grandes proyectos que el PP anunció en su programa electoral de 2023, junto a la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña, la construcción de un complejo deportivo con piscina climatizada en Casa Plata-Nuevo Cáceres y la renaturalización de la Ribera del Marco.

Respecto a la reforma de Virgen de la Montaña, el proyecto se ha sometido a un proceso participativo porque la obra supera los dos millones de euros. En la exposición pública se presentaron 165 alegaciones, de las que han sido admitidas unas 40 para mejorar el proyecto pero no modificarlo.

Algunas de las alegaciones que se han aceptado son la ampliación del boulevard a 14 metros de anchura de la acera principal, ampliar las zonas verdes, quitar algo de pavimento para generar mayores zonas verdes, implantar un sistema de recogida e infiltración de las aguas pluviales para mejorar en sostenibilidad de la obra, poner pulsadores para personas invidentes en los semáforos. .

También se mejorará el cruce de la avenida de España con la avenida Virgen de la Montaña y se instalarán tubos vacíos en el subsuelo de la avenida para futuras acometidas que haya que hacer y no tener que volver a levantar en un futuro la calzada.

"Una vez que se acaba el proceso participativo, procederemos a licitar la obra para que se adjudique y puede comenzar", ha explicado el alcalde, que no ha descartado que las dos obras puedan coincidir en el tiempo. "Son dos obras que posiblemente coincidan en el tiempo y que yo creo que es factible ejecutarlas a la vez porque, aunque están cercanas, no tienen una incidencia directa una sobre la otra", ha explicado.

En cuanto al centro deportivo de Casa Plata-Nuevo Cáceres ya se están redactando los pliegos para licitar la primera fase. Para este proyecto se cuenta con una subvención por parte de la Junta de Extremadura y está previsto que, en las primeras semanas del mes de enero, se pueda licitar la redacción de ese proyecto para a continuación licitar la obra.

Y el cuarto gran proyecto del PP era la renaturalización de la Ribera del Marco, sobre el que el alcalde ha recordado que la primera actuación era realizar las obras del nuevo colector que ya se va a construir y "cuando se hayan ejecutando esas actuaciones, ya podremos ir licitando las actuaciones de mejora ambiental". De forma paralela se ha redactado un plan director para conocer dónde y cómo hay que actuar en la Ribera del Marco para que sea una zona verde y se mantengan los usos tradicionales.