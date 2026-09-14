El viudo de Francisca Cadenas afirma que el mayor de los dos hermanos detenidos "es el causante de todo"

Vecinos de Hornachos increpan el furgón en el que viajan los dos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viudo de Francisca Cadenas, Diego Meneses, ha afirmado que Manuel González, el mayor de los dos hermanos detenidos por el asesinato de su mujer, "es el causante de todo" y "el que se quiere escapar".

"El Lolo es el causante de todo lo que ha pasado aquí, el que se quiere escapar", ha señalado Meneses en declaraciones a los medios tras la reconstrucción del asesinato de Francisca Cadenas que ha tenido lugar este lunes en su vivienda de Hornachos, en la que ha colaborado Manuel (el mayor de los hermanos detenidos), mientras que el otro hermano, autor confeso de la muerte de su vecina, Julián González, no ha colaborado.

Tras indicar que Manuel "dice que no sabe nada" de lo ocurrido con Francisca Cadenas en la noche de su desaparición y poner en duda que ahora vaya a decir "la verdad" nueve años después de lo ocurrido, el viudo ha remarcado que a su juicio el mayor de los dos hermanos detenidos "es el causante de todo".

"¿Y Juli nada? Juli se niega siempre, hombre. Ahí el que declara es el Lolo... Ése, ése es el causante de todo, ése, el Lolo", ha aseverado Diego Meneses, quien ha sugerido que Manuel "ha podido decir mentiras". "¿O va a decir Lolo la verdad ahora a los nueve años?", ha concluido Meneses, quien reconoce que la familia está "mal".

Cabe recordar que sólo uno de los hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas en 2017 ha colaborado en la reconstrucción del crimen que ha tenido lugar este lunes en su vivienda de Hornachos, mientras que el otro hermano, autor confeso de la muerte de su vecina, no ha colaborado.

Ha sido el mayor de los hermanos, Manuel González, el que ha colaborado este lunes en la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017, que ha tenido lugar este lunes por parte de la Guardia Civil en su casa de Hornachos, según han confirmado fuentes de la investigación.

Por su parte, el hermano menor, Julián González, que días después de su detención en marzo de 2026 se confesó autor del crimen de su vecina, no ha colaborado en la reconstrucción.