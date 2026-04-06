Vox achaca la bajada del paro en Extremadura más a un "efecto estacional" que a la gestión del PP

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Juan José García García valora los datos de paro en marzo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Asamblea Juan José García García ha valorado la disminución del paro en la región en marzo, "como disminuye" tradicionalmente en ese mes cada año, y ha achacado ese descenso más a un "efecto estacional" que a la gestión del Gobierno regional del PP en funciones.

"Yo no sé si el PP de Extremadura va a decir que estos datos aparentemente buenos del mes de marzo del 2026 es debido a la gestión en funciones del Partido Popular. Creo que es más un efecto estacional que una gestión en funciones del PP, cuando lleva año y medio sin presupuesto y seis meses en funciones", ha espetado.

En este sentido, tras destacar que ha bajado el desempleo en ambas provincias y "sobre todo" en el sector servicios, ha lamentado que ha subido en marzo el desempleo juvenil, algo que a su juicio debería "preocupar".

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida para valorar las cifras de paro en marzo, García ha defendido que habría que plantearse si, más allá de los datos estadísticos "fríos" de desempleo, la calidad de vida de los extremeños es ahora superior a la de hace una década, o si los jóvenes tienen o no ahora un puesto de trabajo "mejor y más estable".

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