Vox afirma que el bipartidismo "ha secuestrado el sentido común" y acusa a Guardiola de frenar el "cambio" en la región

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, atiende a los medios en el Puente Romano de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha considerado, en el marco del aniversario de la Constitución de 1978, que a lo largo de los últimos 47 años el bipartidismo de PP y PSOE "ha secuestrado el sentido común", al tiempo que ha acusado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de haber "traicionado" el voto de confianza que recibió en 2023 para impulsar un "cambio" en la región.

"Se ha construido un régimen político que ha impuesto una censura ideológica en muchísimas cuestiones y que ha secuestrado el sentido común, que es el bipartidismo con sus dos patas: la mafia corrupta socialista y la estafa del PP", ha señalado Buxadé en declaraciones a los medios este sábado en Mérida antes de participar en un encuentro con afiliados en Villafranca de los Barros (Badajoz) junto al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura por Vox, Óscar Fernández Calle.

De cara a las elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre, el jefe de la delegación de Vox ha asegurado que su formación no pretende "prometer ningún milagro" porque, ha opinado, Extremadura no lo "precisa".

"Venimos aquí a luchar por el futuro de esos jóvenes que tienen que salir de Extremadura, porque haya servicios públicos de calidad, para poner fin a esas largas listas de espera en la sanidad, para que los trenes lleguen seguros y rápidos, para que no se cierre la central nuclear de Almaraz", ha señalado Buxadé tras subrayar que "los milagros los venden otros" e instar a "poner fin" a "todas las ecoimposiciones de Bruselas que arruinan al campo extremeño".

((Más información en Europa Press))