Vox Extremadura valora la prórroga de Almaraz y destaca que "la realidad se ha impuesto al fanatismo de Pedro Sánchez"

1110693.1.260.149.20260814141841 Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, en una imagen de archivo - VOX - Archivo

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha valorado la prórroga de la central de Almaraz y destacado que, con ella, "la realidad se ha impuesto al fanatismo de Pedro Sánchez".

"La mafia de Pedro Sánchez lleva años trabajando para cerrar la central nuclear de Almaraz. Hoy la realidad se ha impuesto y hemos logrado una importante victoria. Se va a prorrogar su funcionamiento hasta 2030. La realidad se ha impuesto al fanatismo de Pedro Sánchez", ha aseverado Checa.

En esta línea, Checa ha indicado que España necesita una energía "estable, limpia y barata", así como "soberanía energética". "España necesita energía nuclear y la central nuclear de Almaraz", ha recalcado.

También ha considerado que los españoles necesitan "sentido común y dejar atrás el fanatismo ideológico que encarece la factura de la luz", por lo que, en su opinión, la prórroga es una "importante victoria para el empleo, la economía, la industria y el futuro de Extremadura".

"Pero esto no acaba aquí. La central nuclear de Almaraz debe seguir funcionando más allá de 2030. La prosperidad de Extremadura no puede depender de los deseos y delirios de ningún gobierno mafioso", ha dicho.

Por ello, ha insistido en que Vox va a "seguir defendiendo el sentido común". "Vamos a seguir defendiendo Almaraz y vamos a seguir defendiendo la prosperidad y el empleo en nuestra tierra", ha dicho.