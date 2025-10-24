Vox se felicita por los datos de desempleo aunque recuerda que el descenso es "habitual" en el tercer trimestre

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en rueda de prensa - ASAMBEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, se ha felicitado por el descenso del desempleo en el tercer trimestre de 2025 aunque ha recordado que la bajada es "habitual" en este periodo.

Así, en rueda de prensa, Fernández Calle ha valorado el descenso del paro en 10.300 personas en Extremadura durante el tercer trimestre del año. "Es verdad que son datos de julio, agosto y septiembre que estacionalmente es habitual que baje el paro en estos meses, pero lo curioso es que a nivel nacional sí que ha pasado lo contrario", ha reconocido.

En este sentido, Fernández Calle ha indicado que la subida del paro a nivel nacional se debe al pluriempleo que "tienen que soportar muchas familias y muchas personas para poder llegar a un sueldo digno".

"Solo así se explica que, habiendo aumentado los puestos de trabajo, sin embargo, el paro haya subido. Esto, sin duda, es debido a lo que les decía, al pluriempleo que, desgraciadamente, tienen que soportar muchas personas para poder llegar a un sueldo digno a final de mes", ha dicho.