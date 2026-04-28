Vox valora la bajada del paro en Extremadura y remarca que su objetivo es que vaya "paulatinamente desapareciendo"

El diputado de Vox en la Asamblea Ángel Pelayo Gordillo Moreno - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha destacado el descenso del paro experimentado en Extremadura según los datos de la EPA del primer trimestre del año, aunque ha remarcado que el objetivo de su formación es que el desempleo en la comunidad vaya "paulatinamente desapareciendo".

"El objetivo de Vox es que el paro vaya paulatinamente desapareciendo y que ese comentario que se repetía año tras año, década tras década, de que Extremadura era la primera región de España en paro vaya desapareciendo", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que, de momento, la extremeña "ya no es la primera región con más paro de España".

En este marco, ha destacado también las "buenas" cifras entre los jóvenes, con una "fuerte caída" del desempleo, y ha incidido en que también es objetivo de Vox que este colectivo "tenga la opción de poderse quedar en Extremadura y emprender su vida en la región y hacerla cada vez más grande para hacer más grande a España también".

Así, ha tachado de "buen" dato el descenso del paro en 1.800 personas en la comunidad en el primer trimestre del año, según la EPA, lo que supone un 2,66 por ciento menos que en el trimestre anterior y sitúa la tasa de paro de Extremadura en un 13,25 por ciento, "lejos todavía" en todo caso del objetivo de Vox de que el paro se vaya "reduciendo cada vez más".

En todo caso, ha puesto el acento también en que el descenso del paro en Extremadura contrasta con el aumento, incide, en el conjunto nacional, algo que a su juicio "no es extraño" como consecuencia de que "la pesadilla sanchista continúa".

"La corrupción sanchista continúa, el Gobierno de Sánchez que es un Gobierno agotado, sigue empecinado en no convocar elecciones generales y no dejar de decidir a los españoles su destino", ha ahondado Gordillo, quien ha considerado que la de España con el Ejecutivo nacional actual "es una situación crítica para todos los españoles" que "ahuyenta la inversión y aumenta la incertidumbre económica", lo que se traduce "naturalmente en un aumento del paro", ha advertido.

"Al contrario que en Extremadura, en Extremadura las expectativas desde las últimas elecciones era que había la posibilidad de conformar un Gobierno sólido, un Gobierno estable, para los próximos cuatro años. Y esto, indudablemente, ha tenido que tener incidencia en el aporte o en la confianza que el ahorro y la inversión puedan tener por nuestra región", ha señalado el diputado de Vox, que reconoce que si bien aún no ha empezado a andar el Gobierno extremeño, "sin duda ninguna, también la economía se mueve por expectativas".