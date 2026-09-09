Vox ve "totalmente politizado" el Tribunal Constitucional "socialista" con la admisión del recurso a la Ley de Concordia

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en declaraciones a los medios - VOX

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Inés Checa, ha reconocido que a su formación no le sorprende la admisión a trámite del recurso del Gobierno central a la Ley de Concordia de Extremadura por parte del Tribunal Constitucional "socialista" y "totalmente politizado por la mafia de Pedro Sánchez".

"El Tribunal Constitucional de Sánchez y Conde Pumpido, el Tribunal Constitucional socialista, cooptado por el sanchismo, ha admitido a trámite el recurso del gobierno traidor contra la nación, contra nuestra ley de concordia. ¿Pero qué podríamos esperar de este Tribunal Constitucional? Un Tribunal Constitucional totalmente politizado por la mafia de Pedro Sánchez", ha dicho.

Así, ha recordado que el Tribunal Constitucion es "el mismo que anuló la sentencia de los ERE y exculpó a decenas de socialistas corruptos que se llevaron 700 millones de euros", ha lamentado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida la portavoz parlamentaria de Vox, que ha remarcado que su formación seguirá impulsando y aprobando "cuantas leyes sean necesarias para seguir defendiendo la concordia entre españoles".

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