XMérida pide que la red ferroviaria extremeña se articule en torno a la capital extremeña por su ubicación estratégica

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal XMérida ha registrado una moción para su debate en el pleno del ayuntamiento con el objetivo de conseguir que la capital extremeña sea reconocida como el "principal nudo ferroviario" de Extremadura.

La formación señala, en un comunicado, que con esta iniciativa busca "corregir las asimetrías del actual modelo ferroviario", especialmente en lo que respecta a la línea de alta velocidad Madrid-Badajoz, integrada en el Corredor Sudoeste Ibérico.

En concreto, expone que el diseño actual de esta línea responde a una lógica internacional "concebida hace décadas" para unir Madrid con Lisboa, pero que se trata de una planificación que, en su opinión, "no se ajusta hoy" a la realidad territorial ni a las "necesidades de movilidad interna" de Extremadura.

La agrupación considera que Badajoz "no debe consolidarse como la palanca del eje Madrid-Lisboa", puesto que la línea finaliza en Badajoz "sin continuidad efectiva hacia Portugal". Esto, sostiene, convierte a la capital pacense en un "fondo de saco operativo que reduce la eficiencia del corredor y desaprovecha el potencial de la red".

"Con esta moción no pretendemos atacar a Badajoz, ni mucho menos menospreciar su potencial. La propuesta busca integrar plenamente a Badajoz en un esquema más eficiente y coherente en el que su conexión de alta velocidad se vea reforzada dentro de una red articulada en torno a Mérida", agrega.

Su propuesta, por tanto, plantea que la capital extremeña sea el "auténtico 'hub' ferroviario regional, aprovechando su posición estratégica como punto de convergencia natural de tres ejes: el norte-sur (Cáceres-Mérida-Zafra-Sevilla/Huelva); el este-oeste (Madrid-Cáceres-Mérida-Badajoz) y la conexión hacia Castilla-La Mancha y Levante (Mérida-Don Benito-Puertollano-Valencia).

XMérida considera que este modelo permitiría estructurar el transporte regional en un 'sistema en estrella' con la capital emeritense como nudo central.

Además, la agrupación resalta que la de Mérida es la estación ferroviaria con "mayor afluencia de pasajeros" en Extremadura.

Entre los acuerdos propuestos, el grupo municipal ha solicitado que se declare expresamente una voluntad política del ayuntamiento para que Mérida sea reconocida y planificada como el principal nudo ferroviario de Extremadura.

También se ha propuesto instar al Gobierno central, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif, a Renfe y a los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura a que la línea "deje de plantearse como Madrid-Badajoz y pase a configurarse como Madrid-Mérida", situando la capital extremeña como el nudo ferroviario del corredor. De este modo, la pretensión es que el final efectivo del trayecto sea Mérida, lo que evitaría que Badajoz operase "como un final de línea sin continuidad".

Por último, entre otros acuerdos, la agrupación también quiere que el consistorio solicite a la Junta de Extremadura que defienda "activamente" este planteamiento ante el Estado.

"Desde XMérida apelamos a la unidad institucional como vía imprescindible para garantizar que Extremadura cuente con una red ferroviaria moderna, lógica y orientada al servicio de su ciudadanía", concluye el comunicado.