Zoido destaca la unión de los 27 para que el mercado único "se imponga" y la firmeza en la negociación" de los aranceles

BADAJOZ, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido ha abogado por la unión de los 27 estados miembros de la Unión Europea para conseguir que el mercado único "se imponga", a la vez que tienen la "instrucción de ser firmes en la negociación" de posibles aranceles de la administración estadounidense.

Sobre "la guerra comercial que está desatando Trump por segunda vez en su segundo mandato", Zoido ha apuntado que, cada día se anuncian nuevos aranceles, como los últimos a Canadá o Brasil, unos países que "seguramente" el lunes o martes recibirán unas cartas de Trump, donde podría indicar lo que tiene pensado hacer a la hora de su aplicación a partir del día 1 de agosto.

Ante esta situación, el eurodiputado ha señalado que desde la Unión Europea tienen "una máxima ahora mismo", que pasa por que "tenemos que estar todos los países unidos, los 27, para poder conseguir que nuestro mercado único se imponga, y tenemos la instrucción de ser firmes en la negociación".

En ese sentido, ha apostado por ser "respetuosos a la hora de negociar, porque no se debe faltar el respeto, aunque no se esté de acuerdo con las negociaciones", "porque las negociaciones diplomáticas hay que basarlas dentro de los consensos, y por otro lado también del respeto mutuo entre las distintas partes".

De esta manera se ha pronunciado Juan Ignacio Zoido este viernes en declaraciones a los medios antes de participar en un desayuno-coloquio para empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Badajoz, donde ha sido preguntado por si cabe la posibilidad de que se establezcan aranceles en exclusiva a España.

Al respecto, el eurodiputado ha sostenido que no quiere aventurarse, y ha apuntado que "la negociación con España no se va a producir" sino que será con la Unión Europea. "En principio, la Unión Europea quiere que la negociación sea conjunta, global, para que no haya ninguna diferencia dentro de los estados miembros, dentro de los 27 estados, pero no sabemos lo que va a hacer Trump".

"La verdad es que a mí me dolería mucho que alguna actitud del presidente Sánchez pues haya movido a Trump, que sabemos que no es un político al uso", ha reconocido, "sino que es de arrebato, pues que se haya ido con la idea de que le debe de poner más aranceles a España por algún comentario inadecuado que haya hecho el presidente del Gobierno".

En cualquier caso, ha avanzado que desde el Partido Popular Europeo, van a defender, en primer lugar, que la negociación es con los 27 países para que "no se rompa la unidad de mercado", y en segundo que, dentro de la protección de todos los productos, hay que defender el sector agroalimentario y "no puede resultar perjudicado, como ya sucedió en el primer gobierno de Trump, por disputas de otra serie de sectores" y "como pasó con el sector de la aviación, y que resultó perjudicado el aceite, el vino, los quesos".

Respecto al hecho de que Europa haya reducido en 1.100 millones el quinto pago dentro de los fondos Next Generation porque España no ha cumplido una serie de reformas, entre ellas la fiscal en torno al diésel, Zoido se ha limitado a abundar en que "es verdad que la situación ahora mismo en la Unión Europea es de una preocupación sobre lo que está pasando en España importante". "Pero ahí me quedo".

FIN DE LA "INOCENCIA EUROPEA"

En relación a este desayuno-coloquio para empresarios bajo el título 'El fin de la inocencia europea: reto y oportunidades ante una geopolítica en llamas', Juan Ignacio Zoido ha adelantado que el comercio internacional y la situación geopolítica que se está atravesando actualmente desde el punto de vista comercial "está muy convulso" y "no sólo la competencia desleal y el proteccionismo desde la economía china", que "nos está produciendo una serie de limitaciones a la exportación de productos que, para nosotros, son fundamentales".

Así se ha referido a las tierras raras o a determinados minerales que tienen que permitir seguir creciendo en los productos altamente tecnológicos, mientras que otro de los temas que abordará en este encuentro serán las posibilidades que pueden tener las empresas extremeñas en este sector que se va a dinamizar y que se va a potenciar "muchísimo", como es el industrial de defensa.

A este respecto, ha apostillado que "no solo" en cuanto a la política común de defensa en la que se tiene que hacer "una estrategia totalmente única y exclusivamente de la Unión Europea", sino que también se tiene que potenciar la industria de defensa, para lo cual "va a haber muchos fondos" y "se van a destinar los principales fondos para conseguirlo en los próximos años", por lo que va a haber "muchas" oportunidades para pequeñas y medianas empresas o para startups.

Del mismo modo, ha planteado que Extremadura va a tener un puesto o "punto muy bueno y muy favorable" desde el punto de vista estratégico de la movilidad militar, dado que todo el corredor de la Plata discurre prácticamente por la región y va a suponer la unidad del corredor del norte y el del sur, a la par que ha ensalzado que la movilidad de los transportes militares se ha convertido, ahora con la guerra de Ucrania, en uno de los ejes fundamentales que se tienen que potenciar.

Respecto a ese eje que está reivindicando "continuamente" la presidenta de Extremadura, María Guardiola, al Gobierno de España para que se construya, lo ve "fundamental" y que "tendrá que hacerse", así como que "forma parte de la estrategia fundamental de la estrategia de defensa de la Unión Europea".

Asimismo, ha abogado por potenciar lo que se tiene, como son las fábricas de armamento, y por generar oportunidades para que puedan, ha citado, ampliar los contenidos de la misma o buscar alianzas con otras empresas extranjeras o bien españolas para que puedan crecer, seguir internacionalizándose y, al mismo tiempo, buscar de esa manera ganar en competitividad. También ha puesto en valor la Base Aérea de Talavera la Real y el Centro de Formación de Cáceres.

Para Zoido, la UE está "perdiendo la inocencia" y de eso va a hablar este viernes, porque se cuenta con grandes empresarios y empresas y "sobre todo" con unos jóvenes empresarios que se están incorporando al sector; al tiempo que ha destacado la iniciativa de la Junta de Extremadura de crear 'hub' de defensa, en el que cree que se necesitará una colaboración "estrecha" con los empresarios, porque "hay que ser ambicioso" y se muestra "seguro" de que Extremadura va a estar a la altura de las circunstancias".

Juan Ignacio Zoido ha estado acompañado del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, o el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, quien ha explicado que este encuentro busca un espacio de reflexión y encuentro entre el tejido empresarial de la región y personas relevantes, en este caso Zoido con altas responsabilidades en los órganos de la Unión Europea en dos cuestiones de relevancia como el comercio internacional y las políticas industriales de seguridad, en las que Extremadura "tiene un papel relevante que jugar" que se tiene que "activar".