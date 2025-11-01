Abre desde este lunes y hasta el 21 de noviembre el plazo para alquilar parcelas con el banco de tierras

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural abrirá a partir de este lunes y hasta el próximo 21 de noviembre el plazo para alquilar parcelas a través del Banco de Terras de Galicia.

Así, cualquier persona que necesite tierras para desarrollar o ampliar una explotación agraria y/o forestal o para realizar un proyecto con otros fines (ambientales, paisajísticos, de custodia del territorio, de infraestructuras, patrimoniales, de conservación de la naturaleza) puede dirigirse al Banco de Terras.

En él podrá encontrar una relación permanentemente actualizada de las parcelas que están disponibles y solicitar su arrendamiento o cesión por un período de tiempo determinado.

El Banco de Terras de Galicia es un instrumento creado por la Consellería de Medio Rural con el doble objetivo de evitar el abandono de la tierra agraria y de ponerla a disposición de todas aquellas personas que la necesiten para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de conservación de la naturaleza y del patrimonio u otros usos de interés social.

Su función principal es la de dinamizar y mediar entre las personas propietarias de tierras y aquellas que las necesitan, así como dar a ambas partes garantías, confianza y seguridad en la gestión y en el uso de las parcelas.

Para el arrendamiento, las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía telemática en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o desde la página web del Banco referida anteriormente, mediante el procedimiento MR711B.