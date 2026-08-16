(AMP) Estabilizado el incendio de O Riós (Ourense), mientras se activa otro en Moaña (Pontevedra)

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 15 de agosto de 2026, en O Riós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

PONTEVEDRA, 16 (EUROPA PRESS)

La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado en este mediodía el incendio forestal de O Riós (Ourense), que ha calcinado unas 30 hectáreas desde su inicio en la pasada tarde. Al mismo tiempo, en Moaña (Pontevedra) ha sido declarado otro, del que el departamento autonómico aún no dispone de una estimación de superficie, aunque calcula que afecta a menos de una hectárea.

El fuego en O Riós se inició a las 16.54 horas del sábado entre las aldeas de Fumaces y de Feilas --ambas en la parroquia de Fumaces e A Trepa--, aunque en dirección a la primera. El punto de origen estaba "cerca" de la N-525, especifica la alcaldesa, Eva Barrio. En torno a las 21.00 horas, Medio Rural situó la superficie afectada en 20 hectaréas, una estimación provisional que esta mañana ha elevado a 30 y que permanece invariable en la última actualización.

Su situación ha pasado de estar en activo a ser estabilizado a las 13.06 horas de este domingo, 16 de agosto. Además, horas antes, la Xunta comunicó que había desactivado la situación 2, que declaró durante la tarde del sábado ante la proximidad del fuego al núcleo de Fumaces y que puso en riesgo a una vivienda, según la regidora.

Medio Rural ha movilizado para su extinción por ahora a tres técnicos, 14 agentes, 22 brigadas, 16 motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones. También ha acudido una brigada de la BRIF de Laza, dependiente del Minsiterio para la Transición Ecológica (Miteco). Asimismo, numerosos vecinos han salido a frenar las llamas con sus propios medios para intentar defender las viviendas, como en el caso de la aldea de A Trepa.

INCENDIO EN MOAÑA

Por otra parte, el municipio pontevedrés de Moaña, en la comarca de O Morrazo, ha registrado en la mañana de este domingo otro incendio forestal, declarado a las 12.08 horas en la parroquia de Meira.

Medio Rural todavía no dispone de un cálculo concreto de la superficie calcinada, aunque estima que no está por encima de una hectárea. Actualmente, trabajan en la extinción del fuego dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero.

ESTABILIZADOS INCENDIOS EN LOUSAME Y MELÓN

Al mismo tiempo, la Xunta dio por estabilizado en la noche del sábado un incendio en Melón (Ourense), que ha quemado 5 hectáreas desde que se originó a las 00.27 horas del mismo día en la parroquia de Quins. Hasta allí ha movilizado a 16 agentes, 28 brigadas, 20 motobombas, tres técnicos, dos palas, cuatro aviones y tres helicópteros.

También está estabilizado un fuego en Lousame (A Coruña), parroquia de Lesende, desde las 08.43 horas del sábado. Este afecta a alrededor de 20 hectáreas, en base a las últimas estimaciones. A causa de él, Medio Rural ha movilizado hasta ahora a 18 agentes, 27 brigadas, 22 motobombas, dos técnicos, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.