Ampliada la dotación de la segunda convocatoria de ayudas para uso de maquinaria agrícola en régimen asociativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se amplía la dotación presupuestaria de las ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria agrícola en régimen asociativo.

Esta medida permite ampliar el presupuesto hasta un total de 3.625.000 euros en la segunda convocatoria de este año para estas aportaciones. Estos fondos se suman a los ya destinados a la primera convocatoria de este año, que supuso una inversión de 2,4 millones de euros y benefició a un total de 34 entidades.

Estas subvenciones, que están destinadas a cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación (SAT) procedentes de fusión, suponen para estas entidades una reducción de sus costes de producción, al tiempo que se incrementa la seguridad y se fomenta el ahorro energético.

Según ha informado la Xunta, el importe de ayuda que puede recibir cada beneficiario será del 35% de los costes de la maquinaria, con posibilidad de incrementarlos hasta un máximo del 50%.