Asaga urge medidas ante el aumento de costes y la bajada de precios "sin justificación" de industrias lácteas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Galicia (Asaga), que preside Francisco Bello, traslada su preocupación por la situación de "vulnerabilidad" que atraviesa el sector primario, derivada del aumento de los precios de los combustibles y fertilizantes debido a la inestabilidad geopolítica.

"Al grave problema de los costes de producción, en Galicia hay que añadir el abuso de las industrias lácteas al ofrecer contratos a cuatro meses con descensos de precios muy significativos respecto a los anteriores, sin ninguna justificación de mercado y que están asfixiando al sector", advierte Bello.

Así, Asaga se suma a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en sus reivindicaciones al Gobierno central, solicitando "ayuda y apoyo urgente" para garantizar el abastecimiento de gasóleo agrícola y fertilizantes, así como la puesta en marcha de un paquete extraordinario de ayudas directas al sector agroganadero.

En una carta remitida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, el presidente de Asaja, Pedro Barato, señaló que "el coste de los fertilizantes ya representa alrededor del 35% de los costes de producción, y la subida del gasóleo agrícola en la última semana alcanzó entre 0,96 euro/l y 1,4 euro/l en algunos casos".

En la misiva también pidió reforzar las devoluciones del impuesto sobre hidrocarburos y bonificaciones fiscales a los miembros del sector para compensar el encarecimiento de los insumos esenciales.

Tras reunirse con el titular del ministerio, Pedro Barato indicó que se le informó de que el Gobierno central está planificando ayudas que se aprobarán en un próximo Consejo de Ministros, aunque "no se conoce en qué consistirán".

Asaja y Asaga solicitan que estas medidas garanticen el abastecimiento de gasóleo y fertilizantes, teniendo en cuenta los consumos reales, "para evitar que se repitan errores del pasado".