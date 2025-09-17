Ascienden a 140 las hectáreas afectadas por el incendio de Barreiros (Lugo), que permanece controlado

Bomberos trabajan en labores de extinción y control del fuego en la aldea de Rexa, a 15 de septiembre de 2024, en Barreiros, Lugo, Galicia (España). Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio que p - Carlos Castro - Europa Press
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El incendio registrado a las 16,14 horas del pasado domingo y en el que resultaron heridos cinco brigadistas que permanecen ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha sido controlado, pero la superficie afectada se eleva a las 140 hectáreas, todas ellas de monte arbolado.
Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego, declarado en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, ha quedado controlado a las 21,59 horas del martes.
En las labores de extinción se han movilizado, de forma acumulada, cinco técnicos, 47 agentes, 64 brigadas, 49 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y tres aviones.
La Consellería do Medio Rural recuerda que están a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio. Además, existe un teléfono anónimo para gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.