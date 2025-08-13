Aumentan a 11.500 las hectáreas arrasadas por la ola de incendios sin control en Galicia

Un helicóptero trata de extinguir el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). La Xunta ha decretado el nivel 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por grandes incendios que, en conjunto, calcinan alrededor de 4.330 - Rosa Veiga - Europa Press

El municipio de Chandrexa registra dos grandes fuegos forestales que calcinan 6.000 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios que todavía se encuentran sin controlar en Galicia no deja de aumentar en las últimas horas y ya calcina más de 11.500 hectáreas, principalmente en Ourense, que mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial.

Según la última actualización de la Consellería do Medio Rural con datos de las 13,30 horas, el gran incendio de Chandrexa de Queixa, parroquia de Requeixo, calcina 4.500 hectáreas, el peor en lo que va de año en Galicia y cerca de duplicar este solo todo lo quemado en la comunidad a lo largo de 2024 (fueron más de 2.600 hectáreas). También en Chandrexa hay otro gran incendio forestal, en la parroquia de Parafita, que sube hasta 1.500 hectáreas.

Todo ello tras un noche que ha dejado evacuaciones por amenaza para casas, confinamientos y varios heridos, incluidos bomberos municipales de Oímbra y otro brigadista de la Xunta.

El dato de la superficie quemada en lo que va de verano en Galicia supera de este modo las 14.500 hectáreas, según las cifras de la Consellería do Medio Rural, que solo comunica datos de fuegos superiores a 20 hectáreas.

MÁS GRANDES INCENDIOS FORESTALES ACTIVOS

El segundo fuego sin control en entidad es el de Maceda, parroquia de Santiso, con 1.700 hectáreas. Le sigue el fuego Oímbra, parroquia de A Granxa, que ha aumento su magnitud en cientos de hectáreas en pocos horas hasta quemar 1.500 hectáreas, un municipio en el que han ardido tres casas.

También están activos los fuegos en los ayuntamientos de: A Mezquita, parroquia A Esculqueira (1.000 hectáreas) --hubo cortes en la autovía A-52 Y el desalojo de una residencia de mayores--; y Dozón, parroquia de O Castro (400 hectáreas) --provocó cortes en la autovía y carretera que unen Santiago y Ourense--.

Mientras, la Xunta da por estabilizado, todavía sin controlar, los incendios en los municipios de: Ourense, parroquia de Seixalbo (100 hectáreas) --provocó el corte de la vía del tren por un fuego supuestamente provocado por el propio tren--; Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas); Samos, parroquia de Santalla (200 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y Vilardevós, parroquia Moialde (40 hectáreas).

Ademas, están controlados --todavía sin extinguir-- los fuegos de: A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas); y Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas). Sí quedó extinguido a las 1,42 horas de la madrugada del miércoles el incendio de Cartelle, parroquia de Anfeoz (14,6 hectáreas).