Las ayudas de la Xunta al sector forestal alcanzan los 100 millones a cerca de 400 empresas en los últimos años

El director de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), Alfredo Fernández Ríos, en comisión parlamentaria - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), Alfredo Fernández Ríos, ha informado de que las ayudas de la Xunta alcanzan más de 100 millones de euros al sector forestal y de la madera, con un millar de apoyos a cerca de 400 empresas en los últimos años.

En la comisión de Industria, Fernández Ríos ha resaltado que estas ayudas al sector forestal se han traducido en una inversión inducida próxima a 200 millones de euros.

Además, ha destacado las tres principales órdenes de XERA lanzadas este año para empresas del sector forestal-madera, que suman más de 16 millones de euros.

Están dirigidas a maquinaria, acondicionamiento de instalaciones, tecnologías, certificaciones y formación.

Asimismo, ha hecho balance de la importancia del sector para Galicia, con la mitad de las cortas de España, y con un 95% de municipios con establecimientos vinculados al sector forestal.

La industria forestal-madera abarca unas 3.000 empresas y cuenta con más de 13.600 personas ocupadas. Factura más de 2.400 millones de euros al año y representa alrededor del 1,7 por ciento del PIB gallego.

De cara a futuro, el director de XERA ha apuntado a una "ventana de oportunidad" como puede suponer "volver a emplear la madera en construcción" en Galicia.

LA OPOSICIÓN DENUNCIA QUE "NO HAY GESTIÓN FORESTAL"

Durante el debate, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha denunciado que "no hay gestión forestal" y ha criticado que el plan anticendios de la Xunta (Pladiga) "no está aprobado a estas alturas" mientras arden más de 750 hectáreas entre los incendios de Ponteareas y Carballo.

Alerta de que "el monte se abandona" y queda en combustible. Todo ello después de la "rectificación" de la Xunta sobre la XERA, que primero intentó "suprimir" el Gobierno gallego y luego dio march atrás por las quejas del sector. Afea que se aparte de Medio Rural para incluirla en el departamento de Industria.

A renglón seguido, Montserrat Valcárcel (BNG) ha cargado contra la "seudomoratoria" al eucalipto de la Xunta, que busca "acelerar la eucaliptización" donde se eliminan masas de pino radiata. Alerta que se está "hipotecando la base de la madera de calidad para el futuro".

Igualmente, la diputada nacionalista reclama que XERA vuelva a depender de la Consellería do Medio Rural al "perder peso la visión integral del monte".

En cambio, Miguel Ángel Viso (PP) valora esta comparecencia con una "visión de futuro" y apela a seguir una línea de agilización administrativa y "adaptación continua" a necesidades del sector.