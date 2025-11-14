El BNG exige más inversión y coordinación para paliar las consecuencias de los incendios de este verano

La senadora del BNG, Carme da Silva, visita la comarca de Valdeorras. - BNG
SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha exigido más inversión, colaboración y coordinación de todas las administraciones ante el arrastre de ceniza tras los incendios de este verano en Ourense y Lugo, especialmente en el caso de Valdeorras.

Tal y como ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, los nacionalistas han reclamado al Gobierno y a la Xunta frenar las consecuencias y garantizar el abastecimiento de agua potable a todos los vecinos.

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha insistido en que ante esta situación "de emergencia, tanto ambiental como sanitaria", se requieren actuaciones "inmediatas y coordinadas".

"No se puede mirar hacia otro lado y echar balones fuera mientras las cenizas de los fuegos producidos en la época estival están llegando a los ríos y manantiales que abastecen a la población", ha subrayado.

Para Carme da Silva, no es suficiente con reconocer el problema, sino que ve necesario "actuar ya" a través de un "trabajo conjunto, planificación y medios suficientes" de todas las administraciones con competencias en la materia.

