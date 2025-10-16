El BNG ve un "despropósito" la "pseudomoratoria" del eucalipto que incluye supuestos en los que se podrá plantar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada del BNG Montse Valcárcel ha tachado de "despropósito" lo que ha calificado como "pseudomoratoria" del eucalipto anunciada por la Consellería do Medio Rural, que se extiende hasta el año 2030, pero que incluye dos supuestos por los que se podrá plantar esta especie: reemplazar masas degradadas y sustituir pinos afectados por la zona marrón.
Para la nacionalista, o bien "no se entendió nada la problemática forestal que existe" en Galicia o "no se quiere entender, directamente". "Lo único que se va a conseguir es que donde no había eucalipto y había pinos, al no resolver el problema que había con las plagas en las zonas de las bandas rojas y marrones, los va a llevar a que directamente, incentivados por la Consellería, se plante eucalipto", ha reprochado Valcárcel.
Así, ha insistido en que se trata de un "total y absoluto despropósito" y que, además, "tampoco tiene transparencia", ya que, tal y como ha apuntado, "está sin publicar el inventario forestal continuo de 2024".
Por este motivo, ha recordado que no están trabajando con "cifras reales" que, ha añadido, "son todavía superiores a lo que ya intuíamos" y que "no cumple para nada el propio plan forestal".
"Creemos que todo esto es un despropósito y lo que hay que hacer es poner un presupuesto, que esperemos que la semana que viene lo tenga, para eliminar eucaliptos de las zonas donde está plantado ilegalmente, además de eliminar de zonas de tierras agrarias y zonas húmedas. Hay mucho trabajo para hacer si realmente hay esa voluntad, pero esta pseudomoratoria no es el camino", ha zanjado.