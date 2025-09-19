CC.OO. carga contra la gestión del dispositivo antincendios de la Xunta y denuncia amortización de trabajadores

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisións Obreiras (CC.OO.) ha denunciado la gestión del dispositivo antincendios de la Xunta. Advierte de que en un contexto de dos incendios sin control en Pantón (Lugo) y O Bolo (Ourense) "la Conesllería (do Medio Rural) ha anunciado la amortización de 15 puestos de trabajo".

En un comunicado, responsabiliza a la Secretaría Xeral Técnica y a la Dirección Xeral de Defensa do Monte de una decisión de "suprimir" 13 puestos de vigilantes de incendios y dos de oficiales de defensa contra el fuego.

"Estos 15 puestos se suprimen para crear seis plazas de la Unidade de Directores de Extinción (UDEX) con un presupuesto de 306.055,28 euros", asegura.

Por ello, el sindicato reclama a la Consellería "el cumplimiento de las promesas" para reforzar el dispositivo "sin recortes", "no a costa de desvestir un santo para vestir otro".

En otro orden de cosas, el Sindicato Labrego Galego (SLG) ha pedido a la Xunta que tenga en cuenta los daños provocados por la maquinaria de extinción en los prados y parcelas agrarias de las última semanas. Pone como ejemplo lo ocurrido en Agolada en campos afectados por la apertura de cortafuegos con bulldozers.

REPARTO DE ALIMENTACIÓN PARA FAUNA SILVESTRE

Por su parte, la Xunta informa de que continúa el reparto de paja y cereales para alimentar a fauna silvestre (herbívoros, aves y liebres) en zonas afectadas por los incendios forestales en verano.

La previsión de la Consellería de Medio Ambiente es distribuir un total de 31.000 kilos de paja y 3.000 kilos de cereales, con la intención de ampliar estas cantidades en donde sea necesario.