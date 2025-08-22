Chandrexa de Queixa (Ourense) pide al Gobierno ser declarado "zona catastrófica"

Daños del fiego en A Caridade, a 15 de agosto de 2025, en A Caridade, Monterrei, Ourense, - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal de Chandrexa de Queixa ha acordado, por unanimidad, pedir al Gobierno estatal ser declarado 'zona catastrófica' o 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil'.

Justifican la petición en la afectación del incendio que originó en el municipio el 8 de agosto. Concretamente, 16.000 hectáreas calcinadas repartidas en aldeas como Forcadas, Zamorela, Parafita, Casteligo, Chao, Paradaseca, Vilar, Espasa, Senra y Taboazas, "y que fue escalando hasta convertirse en una auténtica emergencia sin precedentes en Galicia".

Recuerdan que a día de hoy el foco sigue activo, clasificado en Situación 2 por su peligro. "Esta catástrofe medioambiental es la más grave que ha sufrido el municipio en su historia reciente", denuncian.

Detallan que las consecuencias económicas para el sector primario, "clave" para la localidad, son aún "incalculables", a lo que hay que sumar el "colapso de una vivienda y numerosos cierres, que provocó el fallecimiento de varios animales y la falta de abastecimiento para alimentar el ganado".

Por todo ello, piden la declaración para poder obtener las ayudas de la Comunidad autónomo y del Estado, "con la intención de paliar en la medida de lo posible, los daños sufridos por la población".

Piden también a la Xunta de Galicia que se consideren como superficies admisibles las superficies quemadas para las distintas líneas de la PAC o bien que se traslade dicha petición a las administraciones competentes; que se permita el pastoreo mediante autorización expresa en las zonas ardidas y que se dispongan los medios necesarios para la reparación de los daños ocasionados.

Por último, solicitan a la Confederación Hidrográfica que permita la recogida de agua para poder abastecer a los animales de las explotaciones afectadas, exenta de las tasas pertinentes debido a la excepcionalidad de la situación.