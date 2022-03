La CIG se desmarca del convenio de industrias lácteas por "no garantizar incrementos con el IPC real"

La Federación Nacional de Industrias Lácteas, UGT y CCOO sí firman este convenio colectivo que "beneficiará a 20.000 trabajadores"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La CIG no ha firmado el convenio estatal para las industrias lácteas porque lo considera "insuficiente" y por "no garantizar incrementos con el IPC real", algo que ven como una "condena al personal del sector" y que los ha llevado a no querer participar en "un brindis a la precariedad".

Según ha relatado la central nacionalista en un comunicado, el convenio ha concluido con unos avances "insuficientes" y sin garantías en aspectos como "no asegurar el tiempo suficiente para asistencia a las consultas médicas y de acompañamiento de hijos y progenitores de edad avanzada" o en "darle solución a las situaciones de indefinición que provocan los reposos domiciliarios con prescripción facultativa cuando no se emite baja médica".

Además, la CIG ha argumentado que tampoco se garantiza el "complemento total durante la situación de baja médica" ni tampoco "el acceso a la situación jubilación parcial para el personal que cumpla los requisitos".

En el plano económico, el sindicato ha criticado que se haya pactado un modelo de incrementos salariales "en diferido" y con aplicación práctica en "cómodos plazos". Así, han indicado que para el año 2021, "con un IPC real del 6,5%", al personal "únicamente se le repercutirá el 3,5% del incremento".

En este sentido, ha denunciado que en el 2022, 2023 y 2024 "el incremento provisional será del 1%" y se establece una acotación sobre los salarios que "queda limitada en el 2,5% aunque el IPC real pudiese ser superior".

LA PATRONAL, CCOO Y UGT SUSCRIBEN EL CONVENIO

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) ha firmado este lunes con UGT y CCOO este convenio colectivo, que se aplicará en todo el territorio nacional a las empresas del sector durante cuatro años y que beneficiará a 20.000 trabajadores, según ha informado en un comunicado.

En concreto y tras esta firma, entra en vigor un convenio que contempla una subida salarial ligada al IPC real con un incremento a cuenta del 1% para 2022, 2023 y 2024.

Asimismo, el texto recoge una subida salarial del 3,5% en 2021, en el que se pagarán atrasos desde el 1 de enero del 2,5% al haber dado ya un 1% a cuenta. Los atrasos para el periodo 2022-2024 quedarán topados al 2,5% en cada año.

El nuevo convenio incorpora nuevas medidas sociales y de conciliación que "contribuirán a fomentar el bienestar personal y laboral de los profesionales del sector y que mejorará la estabilidad laboral en las zonas rurales y a la fijación de población".

Este convenio tendrá una vigencia de cuatro años, de 2021 a 2024, y amplía su cobertura a la elaboración de postres lácteos. El texto afecta a cerca de 20.000 personas trabajadoras y a más de 1.000 empresas del sector.