Clun y Leite Celta crean CoRural, una nueva empresa con 1.400 productores y 800 empleados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Clun y Leite Celta, dos de las principales empresas del sector lácteo en Galicia, han alcanzado un acuerdo para constituir una nueva empresa con 1.400 productores, 800 empleados, ocho plantas industriales y un volumen de negocio de 600 millones.

Pendiente de obtener la autorización necesaria por parte de Competencia, la nueva entidad, Corporación Rural Láctea (CoRural) prevé fijar su sede social en Santiago.

Una vez tenga el 'ok', el presidente de Clun, José Ángel Blanco, asumirá la presidencia, y el actual director xeral de Leite Celta, Javier Bretón, y el director xeral de Clun, Juan Gallástegui, asumirán las funciones de consejeros delegados de la nueva entidad.

Las dos compañías reivindican que la nueva entidad sumará "la potencia" de la base cooperativa con la innovación industrial y "la solidez comercial". Ambas poseen marcas como Celta, Feiraco, Clesa, Únicla y La Vaquera.

En un comunicado de prensa conjunto, destacan que la nueva entidad "tiene al ganadero en el centro del modelo" y la erigen en "el gran grupo lácteo de Galicia".

El objetivo, subrayan, es "sumar recursos, colaborar y abordar de forma conjunta los retos del mercado" y está concebida también para "aportar estabilidad, eficiencia y futuro" a la primera potencia productora de leche de España.

"CONSERVANDO SU IDENTIDAD"

"En CoRural confluirán la base cooperativa de Clun y la solidez industrial y comercial de Leite Celta, conservando ambas su identidad", explican.

La nueva corporación, según afirman, "permitirá garantizar un suministro estable de un alimento esencial como es la leche, incrementar la capacidad de recogida y transformación, diversificar productos y ampliar la respuesta industrial ante las demandas del consumidor y de la distribución".

CoRural nacerá también "para reforzar la sostenibilidad económica de las ganaderías, promoviendo un modelo que pone el foco en la sostenibilidad, la eficiencia y la capacidad de competir en la mayoría de las categorías lácteas".

La nota de prensa presenta este proyecto como "un paso más" en la evolución de dos trayectorias "complementarias". Por un lado, la de una cooperativa "sólida" y "profundamente arraigada" en el medio rural y, por otro, la de una empresa industrial que en los últimos años realizó inversiones "relevantes" al servicio de su modernización.

Apuntan así a la combinación de la "vocación de servicio al ganadero y al territorio" que caracteriza a Clun y la capacidad industrial, tecnológica y comercial de Leite Celta.

"SUMA DE FUERZAS DE CAMPO E INDUSTRIA"

Juan Gallástegui destaca que "CoRural da respuesta a la demanda histórica del sector de crear un grupo lácteo en Galicia, y siempre sobre la base de una cooperativa fuerte, de la misma manera que sucede en los grandes grupos lácteos europeos".

"Esta es una oportunidad que el campo gallego estaba esperando, disponer de una industria moderna fuerte y referente", resalta.

Por su parte, Javier Bretón asegura que "juntos" serán "más grandes y eficientes" y aboga por "optimizar los procesos de producción y diversificar productos".

"Estaremos mejor posicionados en el mercado y en mejor situación para afrontar los cambios de ciclo en el sector", augura. Y concluye que CoRural es "una suma de fuerzas del campo y de la industria para satisfacer la demanda de clientes y consumidores".