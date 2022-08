Continúa en vigor la alerta por proximidad a viviendas en el incendio de Arbo, que sigue activo con 400 hectáreas

Este fuego y los ya controlados de Castrelo de Miño, Ponteareas y A Cañiza llevan casi 650 hectáreas quemadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que continúa activo y lleva arrasadas 400 hectáreas en el municipio de Arbo (Pontevedra) no ha registrado variaciones en las últimas horas, por lo que sigue vigente la situación 2 por la proximidad del fuego a las viviendas de As Searas.

Así consta en el último parte de la Consellería do Medio Rural emitido este lunes, con datos hasta las 19,30 de la tarde, que no recoge cambios y que refleja que todavía hay cuatro incendios no extinguidos con un balance de 645 hectáras calcinadas.

El más grande es el de Arbo, que sigue activo en la parroquia de Mourentán con 400 hectáreas quemadas y que amenaza al núcleo de As Searas, por lo que se ha tenido que activar la situación 2.

Para combatir este fuego han trabajado nueve técnicos, 25 agentes, 74 brigadas, 49 motobombas, cinco palas, dos unidades técnicas de apoyo, 12 aviones y 10 helicópteros. También se ha desplazado hasta Arbo, para ayudar en la extinición del fuego de Mourentán, que se inició a las 3,17 horas de la madrugada de este sábado, la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Precisamente, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha destacado este lunes --en declaraciones a los medios tras un acto en Ames (A Coruña)-- el despliegue de un total de 50 efectivos de estas unidades, aparte de "más de 20" medios terrestres y otros medios aéreos.

Preguntado al respecto, Miñones ha dicho no tener "constancia" de si ha sido provocado, como sí sostiene la Xunta, pero ha comprometido estar "volcado en la colaboración" con la Administración autonómica en el despliegue de los efectivos que soliciten.

OTROS INCENDIOS CONTROLADOS

Bajo control sigue, por su parte, el incendio forestal registrado en la parroquia de Barral, en Castrelo de Miño, tras haber quemado 200 hectáreas, según las mediciones provisionales.

También permanece controlado el fuego registrado en la parroquia de Oroso, en A Cañiza (Pontevedra), tras quemar una superficie provisional de 25 hectáreas. Finalmente, a las 13,20 horas de este lunes ha quedado controlado el incendio forestal de Padróns, en Ponteareas, que ha arrasado 20 hectáreas.

En este contexto, el delegado del Gobierno ha vuelto a pedir "toda la precaución del mundo a la ciudadanía" y ha dicho esperar que la climatología "ayude" ante un verano de intenso calor que se prevé "difícil".