Controlado el incendio de Carballeda de Valdeorras (Ourense), que afecta a unas 5.000 hectáreas

Archivo - El incendio de Carballeda de Valdeorras entra en el municipio de O Barco de Valdeorras. - CEDIDA - NEREA FERNÁNDEZ - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pocos cambios en las últimas horas en cuanto a la afectación de la ola de incendios en Galicia, que continúa sin focos activos. La principal novedad es que se ha dado por controlado el incendio de Carballeda de Valdeorras, originado en la parroquia de Casaio y que afecta a unas 5.000 hectáreas.

Así lo recoge el último boletín informativo de la Consellería de Medio Rural, con datos recabados hasta las 20.30 horas de este jueves.

Esta mañana también se daban por controlados varios focos, entre ellos, el mayor incendio hasta el momento, el que quemó unas 30.000 hectáreas en Larouco; el de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita, mientras que el foco de Vilariño de Conso sigue estabilizado), con 19.000 hectáreas afectadas, y Carballeda de Avia-Beade, con 4.000 hectáreas.

También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de A Mezquita (10.000 hectáreas), Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas), y Maceda (3.500 hectáreas).

Estabilizados están los focos de A Pobra do Brollón (Lugo), originado el lunes en la parroquia de Abrence y que afecta a unas 900 hectáreas; y de Avión (Ourense), iniciado en la parroquia de Nieva con una afectación de 250 hectáreas.