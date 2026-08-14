Controlado el incendio forestal de Taboada (Lugo) tras calcinar 30 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal iniciado el miércoles en la localidad lucense de Taboada y que ha quemado unas 30 hectáreas.

Según ha informado la consellería en un comunicado, el fuego, iniciado en la tarde del miércoles en la parroquia de Ínsua, ha quedado controlado a las 20,15 horas de este viernes. Según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 30 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron, por el momento, cuatro técnicos, 25 agentes, 29 brigadas, 28 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y cuatro aviones.