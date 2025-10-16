Ecologistas y cinco municipios de Valdeorras realizarán este fin de semana una restauración de zonas quemadas

Unións Agrarias urge a la Xunta a abonar anticipios de la PAC por la situación que padecen productores ourensanos

OURENSE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Adega y cinco municipios de la comarca de Valdeorras --A Rúa, Petín, O Barco, O Bolo y Vilamartín-- impulsarán una acción de restauración simultánea de zonas quemadas en los incendios de este verano.

Este jueves, el secretario xeral de Adega, Froilán Pallín, ha presentado junto a los cinco alcaldes esta iniciativa que se celebrará entre el 17 y el 19 de octubre, a cargo de más de 70 voluntarios de diversas partes de Galicia que participarán en cinco campos de tareas.

Los trabajos se centrarán en la restauración hidrológica y ambiental de tierras quemadas, con especial atención a la preservación de las traídas y captación de agua de abastecimiento de poblaciones, que se pueden ver agravadas por los arrastres de ceniza por la lluvia.

En detalle, se actuará en montes ardidos de los que dependen las captaciones de As Arcas, que dan agua a las poblaciones de Petín y A Rúa; en el entorno del regato de Fontei de A Rúa; en las laderas del Leira en Vilamartín; y la Lomba de Peniguillón, al lado de captaciones de Forcadela de O Barco de Valdeorras. Adega también frenará la erosión en las laderas de Diluvio, en el valle del río Xares.

Además, la entidad ecologista insta a la Xunta, las confederaciones y las diputaciones a "promover un voluntariado gallego para la restauración hidrológica y ambiental de las zonas quemadas que tenga un carácter único e integrado, que implique a todos los agentes sociales y que sea permanente a lo largo del año". El voluntariado de Adega también actuará en los espacios naturales protegidos, este fin de semana en Pena Trevinca, y en el Teixadal de Casaio en próximas fechas, "a la espera de la autorización de la Xunta".

UNIÓNS AGRARIAS URGE ANTICIPO DE LA PAC

Por otra parte, Unións Agrarias ha alertado de que la sequía y los incendios llevan las rentas de los productores ourensanos al límite, por lo que pide a la Consellería de Medio Rural que anticipe "ya" el pago de la Política Agraria Común (PAC).

Apunta a problemas derivados de los incrementos de costes derivados de la sequía en la producción de forraje.

Así, recuerda que las ayudas de la PAC suponen una parte importante de la renta de agricultores y ganaderos, al tiempo que recuerda que está estipulado que puede haber panticipos de pagos entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre.