Efectivos de la Brilat se suman a las tareas de apoyo para la extinción de incendios

A CORUÑA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo desplegado en la Operación Centinela Gallego se ha sumado a las tareas de apoyo para la extinción de los incendios en Galicia, según informa el Ministerio de Defensa a través de la red social X.

Cuenta, informa, con 30 patrullas de la Brigada Galicia VII (Brilat) del Ejército de Tierra "al servicio de quien las necesite", remarca el Ministerio.

Esta respuesta se produce después de que por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y por carta a través de la Consellería do Medio Rural, se solicitasen más medios al Gobierno -- con respuesta en este sentido también por parte del presidente del Ejecutivo central -- y que se reorientase la labor de estos efectivos militares dada la dimensión de los incendios.

Desde hace ya unos días, patrullas formadas por miembros del Ejército de Tierra y de la Armada desplegaron la operación 'Centinela Gallego', de prevención de incendios, en plena ola de fuego en toda la Comunidad, con énfasis en la provincia de Ourense.

Según trasladó el Ministerio de Defensa, estará activa entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre, bajo control operativo del Mando de Operaciones.

En concreto, las patrullas están formadas por 30 personas de la Brigada Galicia VII -BRILAT-, que son las encargadas de la vigilancia en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, y otras cinco patrullas integradas por los infantes de marina del Tercio Norte (Ternor) de la Armada, con base en Ferrol, que realizarán sus patrullas en la zona sur de la provincia de A Coruña.

Además del despliegue sobre el terreno, una unidad de vigilancia aérea diurna/nocturna con aviones tripulados de forma remota intervendrá en el operativo.