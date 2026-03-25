Estabilizado un incendio forestal en Boiro (A Coruña) que calcina 10 hectáreas

Archivo - Un helicóptero recoge agua para ayudar con las labores de extinción del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Aguas Mestas, Lugo, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que está estabilizado un incendio en el municipio coruñés de Boiro que calcina, según las últimas estimaciones, a 10 hectáreas.

El fuego, según detallaron fuentes de la Consellería consultadas por Europa Press, comenzó a las 13.34 horas de esta jornada en la parroquia de Lampón y está estabilizado desde las 17.49 horas.

Para hacer frente a las llamas, hasta el punto se movilizaron siete agentes, nueve brigadas, siete motobombas, dos aviones y dos helicópteros.

Cabe recordar, que la Consellería do Medio Rural adoptó, como medida preventiva, la suspensión temporal, desde este miércoles y hasta nuevo aviso, de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares.