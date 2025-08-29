Extinguidos los incendios de Carballeda de Valdeorras, Vilardevós y Carballeda de Avia

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025, en Avión, Ourense - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios de Carballeda de Valdeorras, uno de los originados en Vilardevós y el de Carballeda de Avia han sido extinguidos este viernes.

Así lo ha comunicado la Consellería de Medo Rural en su último boletín informativo, con datos recabados hasta las 21.00 horas.

El fuego de Carballeda de Valdeorras, originado en Casaio, finalmente afectóa a una superficie de 5.300 hectáreas, de las que 5.125 se corresponden con monte raso y las 175 restantes con arbolado.

También se ha apagado el foco de Vilar de Cervos del municipio de Vilardevós, que afectó a una superficie de 2.418,71 hectáreas, de las que 1.457,48 se corresponden con monte raso y las 961,23 restantes con arbolado.

Lo mismo ocurre con el incendio de Carballeda de Avia, originado en la parroquia de Beade, que finalmente afectó a unas 3.296,14 hectáreas, de las que 2.036 se corresponden con monte raso y las 1.260,14 restantes con arbolado.

En el resto de focos no hay cambios, continúan bajo control.