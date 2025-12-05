El fuego ha arrasado 353.307,1 hectáreas en España en 2025, siete veces más que el año pasado

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han quemado 353.307,1 hectáreas (ha) hasta el 30 de noviembre de 2025, unas 7,1 veces más que el año pasado --cuando en este punto del año habían ardido 49.623,89 ha-- y una 3,4 veces más que la media de la última década --cuando para este punto de noviembre ya se habían quemado 101.352,00 ha--, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Del total de 353.307,1 ha consumidas por las llamas, las Comunidades Autónomas (CCAA) han ofrecido los datos de 351.347,09 ha. Al carecer de las cifras del incendio de Igüeña (Castilla y León), Transición Ecológica ha estimado la superficie afectada a partir de la información del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus.

De acuerdo con el avance informativo de incendios forestales del Ministerio, se han producido un total de 8.121 fuegos, más de la mitad (5.543) de los cuales han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. En el otro extremo, se han registrado 63 grandes incendios forestales, es decir, fuegos que han quemado más de 500 hectáreas. Esto supone casi cuatro veces más que el año pasado (cuando hubo 16 hasta este punto el año) y unas 2,6 veces más que la media de la década para este punto de noviembre.

Por zonas, el 22,29% se han producido en el Mediterráneo; el 37,63%, en las comunidades interiores; el 0,53%, en Canarias; y el 39,55%, en el noroeste. Además, la mayor parte de la superficie arbolada afectada se ha registrado en el noroeste (75,86%), seguida de las comunidades interiores (19,83%), el Mediterráneo (4,30%) y por último Canarias (0,01%).

En la misma línea, la mayor parte de la superficie forestal afectada se ha localizado en el noroeste (71,11%), seguida de las comunidades interiores (25,65%), Mediterráneo (3,21%) y Canarias (0,03%). Por último, Transición Ecológica ha informado de que se han quemado 182.977,24 ha de superficie matorral y monte abierto; 100.465,30 ha de superficie arbolada y 67.904,54 de superficie de pastos y dehesas.