Galicia no presenta ningún incendio activo por primera vez desde hace más de dos semanas

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025, en Avión, Ourense - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios que desde hace más de dos semanas azota Galicia parece acercarse a su fin, puesto que por primera vez desde su inicio, no se notifica ningún foco activo en toda la comunidad.

La Consellería de Medio Rural así lo recoge en su último parte, con datos recabados hasta las 14.45 horas de este jueves, y donde notifican la estabilización de los focos de A Pobra do Brollón (Lugo), originado el lunes en la parroquia de Abrence y que afecta a unas 900 hectáreas; y de Avión (Ourense), iniciado en la parroquia de Nieva con una afectación de 250 hectáreas.

Esta mañana también se daba por controlado el mayor incendio hasta el momento, el que quemó unas 30.000 hectáreas en Larouco. Igualmente, en las últimas horas se han dado por controlados los fuegos de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita, mientras que el foco de Vilariño de Conso sigue estabilizado), con 19.000 hectáreas afectadas, y Carballeda de Avia-Beade, con 4.000 hectáreas.

También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de A Mezquita (10.000 hectáreas), Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas), y Maceda (3.500 hectáreas); mientras que continúa estabilizado el incendio de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 hectáreas).