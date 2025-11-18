El Gobierno urge a la Xunta que se sume al Pacto por el Clima tras la ola de incendios que asoló Galicia

Archivo - Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a la Xunta a que se sume al Pacto de Estado contra la Emergencia Climática tras la ola de incendios "histórica" que asoló Galicia el pasado mes de agosto con "más de 170.000 hectáreas calcinadas".

"Estos incendios dicen que el cambio climático no es un concepto es una auténtica realidad", ha expuesto para "tenderle la mano" al presidente del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Rueda, y pedirle que "se sume a ese Pacto Climático".

"No se trata de colores ni de ningún tipo de opción política se trata de supervivencia, del futuro de nuestros hijos e hijas", ha advertido tras insistir en que "es hora de que todos nos sumemos a este Pacto Climático". "Una situación como la que se produjo este mes de agosto no se pueder volver a producir nunca más", ha indicado.

Ha sido en declaraciones previas al acto organizado por la Delegación del Gobierno en homenaje a los medios estatales que participaron en la lucha contra los incendios forestales en Galicia.

Al mismo, han asistido también los subdelegados de A Coruña, Ourense y Pontevedra, Julio Abalde, Eladio Santos y Abel Losada, respectivamente, así como la subdelegada en la provincia de Lugo, Olimpia López.

En su intervención, Blanco ha recordado que el Gobierno central puso a disposición de la Xunta "más de 3.000 efectivos que colaboraron con la extinción".

"Queremos darle las gracias a todos y cada uno de los colectivos que estuvieron trabajando duro durante todo este tiempo", ha señalado para añadir que lo hicieron "las 24 horas durante los siete días de la semana". "Tenemos unos servicios públicos potentes, tenemos que cuidarlos, cuando todo falla ahí están ellos", ha añadido.