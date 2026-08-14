Un incendio forestal activo calcina 20 hectáreas en Lousame

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha informado de un incendio forestal que se encuentra activo y que ha calcinado ya unas 20 hectáreas en el municipio coruñés de Lousame.

En concreto, según informa la Xunta, el fuego se inició a las 17,32 horas en la parroquia de Lesende y, según las estimaciones provisionales, afecta a unas 20 hectáreas.

Para su extinción se han mobilizado, por ahora, dos técnicos, nueve agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, tres palas, nueve helicópteros y cuatro aviones, entre ellos medios del Brif de Laza.