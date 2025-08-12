Los incendios de Ourense afectan a la A-52 y obligan a cortar la autovía en A Mezquita y Cualedro

Extinción del incendio declarado a partir de la vía del tren en Seixalbo, en un terreno en el que ardieron varias colmenas - ROSA VEIGA

OURENSE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense, en la que se ha decretado 'situación 2' de alerta ante la virulencia de los fuegos, han obligado a cortar la A-52.

Según ha informado el 112, la autovía se ha cortado en los puntos kilométricos 114 (A Mezquita, dirección Vigo); en el 120 (Cualedro, dirección Benavente; y 174 (Cualedro, dirección Benavente).

Sobre las 21,30 horas, el 112 trasladaba que la Guardia Civil de Tráfico informaba de que quedaba restablecida la circulación entre los kilómetros 106 y 120.

No obstante, continúa cortada desde el punto kilométrico 160 al 176.