Más de un centenar de personas continúan confinadas en residencias de Rubiá y Carballeda de Avia (Ourense)

Traslado de ancianos de la residencia de mayores de Celeiros por un convoy de ambulancias y turismos de Cruz Roja, a causa del posible peligro por el incendio en Celeiros, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 personas permanecen confinadas preventivamente en residencias de Rubiá y Carballeda de Avia, en Ourense.

Esta es una de las medidas de protección a la ciudadanía que continúan vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales en la provincia, donde permanece activada la situación 2 de alerta.

Concretamente, son 70 las personas confinadas en Rubiá y otras 56 en dos centros de Carballeda. Según ha confirmado la Consellería de Política Social, todas las personas evacuadas en los últimos días están ya en su centro de origen.