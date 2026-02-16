Medio Rural abre este sábado el plazo de solicitud de ayudas de la PAC que beneficiarán a 23.000 productores

Archivo - Un tractor durante la recogida de trigo en la parroquia de Calvo, a 31 de julio de 2023, en Abadin, Lugo, Galicia (España). El sector ganadero prevé un aumento de los costes de piensos y forrajes los próximos meses, debido a que España enfrenta - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta publicará este viernes, 20 de febrero, en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden anual de convocatoria de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2026 que beneficiará a unos 23.000 agricultores. A partir del día siguiente a la publicación, sábado, las entidades colaboradoras conveniadas con el Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) podrán empezar a presentar las solicitudes, con un plazo que permanecerá abierto hasta el 30 de abril.

La Consellería de Medio Rural prevé que la campaña de este año suponga para el campo gallego una aportación total de cerca de 220 millones de euros, similar a las anteriores dentro del plan estratégico de la PAC (Pepac) 2023-2027.

La orden que se publicará en el DOG, la denominada solicitud única, está dotada con 37 millones de euros de fondos Feader, a los que se suman las aportaciones del Feaga, no cuantificadas en la convocatoria pero que se estiman en unos 180 millones de euros de ayudas directas.

De cara a la futura PAC, a partir del 2028, la Xunta alcanzó una postura de consenso con las organizaciones profesionales agrarias --que está previsto que ratifique el Consello Agrario esta semana-- para rechazar recortes y defender una política con un presupuesto suficiente y diferenciada.