Medio Rural destaca la importancia de la Festa do Cocido de Porco Celta para recuperar las razas autóctonas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la importancia de eventos como la Festa do Cocido de Porco Celta para poner de relevo e impulsar la recuperación de las razas autóctonas de la Comunidad, así como promocionar los productos agroalimentarios gallegos de calidad diferenciada

Tal y como ha trasladado la Xunta, la conselleira asistió este sábado a la III Mostra de Artesanía da Ribeira Sacra y Festa do Cocido de Porco Celta, que se celebran en el municipio lucense de Carballedo.

En este sentido, el evento busca promover este tipo de productos y fomentar su consumo; dar visibilidad a los sellos de calidad diferenciada con el impulso del consumo local o el apoyo a los productores; y también ayuda a impulsar la economía local.

Por eso, en esta fiesta de promocionan productos amparados por la Denominación de Orixe Ribeira Sacra; por las indicaciones geográficas protegidas Pan de Cea, Pataca de Galicia, Mel de Galicia y Tarta de Santiago; por la Indicación Xeográfica Augardentes e Licores tradicionais de Galicia y por el distintivo Artesanía Alimentaria.

Concretamente, se organizó una comida popular centrada en el cocido de porco celta con productos tradicionales, acompañado por vino de la Ribeira Sacra y sobremesas típicas. En cuanto a la Mostra de Artesanía, cerca de una docena de productores locales contaron con un espacio en el que mostrar sus productos a los asistentes.

Finalmente, tuvo lugar la Festa do Cabalo con una ruta y carrera de andadura y trote con diferentes premios para los participantes.