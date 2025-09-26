Permanece controlado un incendio en Piñor (Ourense) que afecta a 17 hectáreas

Archivo - Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado el miércoles en la localidad ourensana de Piñor permanece controlado y afecta a una superficie de unas 17 hectáreas de monte raso.

Así lo han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural consultadas por Europa Press que han señalado que el fuego está controlado desde este jueves a las 04.16 horas.

Para su extinción, la Administración ha movilizado a un total de ocho agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, una pala y un técnico.

Además, ha quedado extinguido sobre las 21.00 horas de este jueves el incendio originado en Ourense que afectó al exterior del complejo deportivo de Bamio.