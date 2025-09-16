Permanecen ingresados en pronóstico grave los cinco brigadistas heridos en el incendio de Barreiros (Lugo)

Un bomberos en las labores de extinción de un incendio en Barreiros, a 14 de septiembre de 2024, en Barreiros, Lugo, Galicia (España). Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio que permanece activ - Carlos Castro - Europa Press

Continúa grave uno de los efectivos herido en los fuegos de Ourense, mientras que el otro evolución favorablemente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cinco brigadistas heridos en un incendio registrado en el municipio lucense de Barreiros permanecen ingresados con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

También continúan recibiendo asistencia en este servicio dos de los profesionales heridos en los incendios de Ourense, uno de ellos grave y otro con evolución favorable.

Según han informado este martes fuentes sanitarias, no se han producido cambios desde la jornada del lunes en el estado de los brigadistas heridos el domingo en el incendio registrado en Barreiros. Los cinco presentan pronóstico grave, por quemaduras de segundo grado.

De este modo, uno de los brigadistas tiene 24 años, tiene afectado el 25% del cuerpo y resultó intoxicado por inhalación de humo.

Otro de los profesionales, de 25 años, tiene el 15% del cuerpo afectado por las quemaduras de segundo.

El tercero de estos brigadistas tiene 24 años y las heridas afectaron a un 10% de su cuerpo.

Además, otro de los bomberos tiene 29 años y una afectación del 8% y, por último, el quito de los brigadistas, de 27 años, tiene heridas en el 5%.

HERIDOS EN OURENSE

Estas fuentes han señalado que tampoco presentan cambios los dos trabajadores heridos en los incendios de Ourense que siguen ingresados en la misma unidad. Uno de los efectivos continúa en estado grave mientras el otro evoluciona favorablemente.

Según trasladaron el lunes, en el caso del brigadista de 18 años, sufre quemaduras tercer grado con afectación en el 40% del cuerpo. Está estable aunque su pronóstico sigue siendo grave.

Por su parte, el bombero de 46 años evoluciona favorablemente. En su caso, tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 10% del cuerpo.