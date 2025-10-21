Planas transmite "tranquilidad" ante los brotes de gripe A y Dermatosis Nodular Contagiosa

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" ante los brotes de Gripe A y de de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que se están dando en la ganadería nacional.

"Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad en relación a esos temas, que deben tratarse y se tratan, con determinación, eficacia y coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en colaboración con la Comisión Europea y con la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMS)", ha explicado el titular del ramo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Respecto a la gripe aviar, el titular del ramo no cree que estos casos estén detrás de la subida de precios de los huevos aunque sí impactan algo. "Ahora hay un mayor consumo de huevos y efectivamente una restricción, aunque sea limitada, lógicamente influye también en cierto grado el precio de este producto", ha indicado.

Por otro lado, sobre los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa, Planas ha señalado que hay la "máxima vigilancia", porque tienen consecuencias desde el punto de vista de la producción y también de las exportaciones, por lo que se ha decidido restringirlas.

"Cualquier medida que se adopte es positiva y cualquier prudencia es necesaria y efectivamente es un mecanismo ante una situación excepcional en la cual tenemos que actuar de forma coordinada, de forma eficaz y determinada", ha señalado.

Respecto a las posibles ayudas que puedan recibir los ganaderos, el titular del ramo ha avanzado que por parte de la Comisión Europea existe la posibilidad de indemnizaciones por sacrificio del ganado bovino que ha visto afectado.