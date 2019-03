Planas ve "muy previsible" que se prorrogue "al menos" un año la PAC actual

Publicado 18/03/2019 11:18:38 CET

BRUSELAS/SANTIAGO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este lunes que es "muy previsible" que se tenga que aprobar una prórroga de "al menos" un año de la Política Agraria Común (PAC) actual, al tiempo que ha mostrado su confianza en que esta extensión sea "lo más corta posible" y en ella se asegure "la continuidad del apoyo" a agricultores y ganaderos españoles.

"Si no estamos a tiempo es muy previsible al menos un año de retraso en la entrada en vigor de la nueva PAC 2021-2027", ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Agricultura de los Veintiocho.

Planas ha apuntado que "se puede calcular uno o dos años" de "retraso" en la entrada en vigor de la futura PAC. "Esperemos que sea lo más corta posible", ha añadido, después de subrayar que, en ese caso, la Comisión Europea debe garantizar la continuidad del apoyo a los agricultores y ganaderos.

Los ministros de Agricultura de la UE retoman este lunes sus debates sobre la actualización de la PAC y el titular español ha advertido de que "no se puede concluir" la reforma de los tres reglamentos hasta que no se disponga de "certidumbre" sobre el presupuesto que tendrá entre 2021 y 2027. "Éste es un elemento fundamental, por tanto sin tener esa referencia no podemos continuar discutiendo", ha remarcado.

Además, ha resaltado la importancia de "mantener la unidad del paquete" porque llegar a un acuerdo "parcial" sobre uno de los reglamentos "privaría de estabilidad y certidumbre" y, a su juicio, "es necesaria una fotografía de conjunto sobre le tema".

Del mismo modo, ha defendido hay elementos que es necesario mantener en la futura PAC para preservar el "carácter europeo" de la misma, como la coordinación de la valoración de los distintos planes estratégicos nacionales o la gobernanza de los mismos.

ESPAÑA Y FRANCIA PREPARAN UN TEXTO SOBRE LOS FONDOS PESQUEROS

Por otro lado, el también responsable de Pesca del Gobierno ha avanzado que España está preparando con Francia un "memorando común" sobre todos los aspectos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para que "funcione de una forma más eficaz" a partir de 2021.

"Entendemos que el mundo de la pesca (...) ha sufrido un cambio radical y nuestros pescadores necesitan apoyo para esa transformación. ¿Para qué sirve un fondo europeo si no es para ayudar a" las transformaciones del sector?", se ha preguntado.

Esa es la razón, según ha argumentado, por la que España no se ha sumado a un documento promovido por Eslovenia sobre cómo apoyar la pesca artesanal, al que sí se han adherido Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Malta y Portugal.

Planas ha explicado que España tiene "simpatía" hacia dicha declaración, pero no se ha integrado porque está preparando con París "una declaración más amplia" que incluye "el conjunto del reglamento". "No cubre solo la pesca artesanal sino el conjunto de la reforma del Fondo", ha apuntado, sin aportar más detalles sobre esta futura posición común con Francia.