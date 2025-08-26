El PPdeG sugiere que Rueda "no se va a esconder" y que dará "todas las explicaciones" sobre los incendios

La Diputación Permanente del Parlamento se reunirá el viernes a raíz de una petición del BNG

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha dado a entender este martes que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "no se va a esconder" y va a "prestar todas las explicaciones" sobre la gestión de los incendios forestales que han afectado a Galicia este verano, con especial intensidad a la provincia de Ourense.

En una rueda de prensa en la Cámara gallega, Pazos ha salido en defensa de Rueda, cuya comparecencia parlamentaria urge la oposición, tanto el BNG como el PSdeG.

"La Xunta lo ofertó, desde el primer momento, y lo hizo en primera persona el presidente. No se va a esconder tampoco. Eso sí que no forma parte del estilo de Rueda, que siempre está a favor de dar la cara y de prestar todas las explicaciones que sean necesarias", ha recalcado.

El lunes, la líder del BNG, Ana Pontón, trasladó la intención de los nacionalistas de pedir que se abra una comisión de investigación en el Parlamento para analizar la gestión de la Xunta de los incendios.

Además, la semana anterior, el Bloque también avanzó que pediría la reunión de la Diputación Permanente, órgano rector de la Cámara en periodos inhábiles, para abordar la situación derivada de la ola de fuegos de este verano.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE SE REUNIRÁ EL VIERNES

En su intervención, el portavoz del grupo mayoritario en el hemiciclo gallego ha ratificado que la Diputación Permanente se reunirá el viernes. En todo caso, ha advertido que a los populares les resulta "un tanto sorprendente" que se solicite cuando aún no se han apagado los incendios y en septiembre empieza el periodo ordinario de sesiones.

"En menos de una semana estaremos en periodo ordinario y, por lo tanto, se pueden articular las líneas ordinarias para facilitar esa transparencia que se reclama", ha subrayado.

LA PRIORIDAD: "EXTINGUIR LOS INCENDIOS"

En este escenario, Pazos ha apuntado a un cambio de prioridades de la oposición. "Todos coincidíamos, hace escasos días, en cuales serían las prioridades en este momento. La primera es extinguir los incendios", ha incidido.

Y luego de puntuar cuales son las prioridades desde el Gobierno del PP, Pazos ha añadido que lo segundo más importante es "prestar la ayuda a quien más necesita". "A partir de ahí, debatiremos y definiremos cuál es el mejor modo, manera y momento de facilitar esta transparencia. Es sin duda necesaria y se va producir", ha asegurado.