PSdeG avisa que "cada día que pasa" sin que Xunta publique el Pladiga está "un poco más cerca otra catástrofe"

La portavoz de Política Forestal del PSdeG, Carmen Rodríguez Dacosta. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG avisa de que "cada día que pasa" sin que la Xunta publique el plan de defensa contra incendios forestales (Pladiga) Galicia "se acerca un poco más a una nueva catástrofe" como la vivida durante el pasado mes de agosto.

"La Xutna vuelve a llegar tarde, y no aprueba el Pladiga en el plazo que marca la ley, que es antes del 31 de octubre", ha advertido la portavoz de empleo y política forestal del PSdeG en el Parlamento, Carmen R. Dacosta.

Esta situación, ha incidido, "deja a Galicia sin la planificación preventiva precisa cuando debería estar ya hecha" y "no es la primera vez que acontece".

No obstante, "tiene consecuencias reales", según ha denunciado, y en esta ocasión "se llega a esta situación después de la mayor ola de incendios".

Las comunidades "están obligadas a aprobar los Pladigas antes del 31 de octubre" y ello "no es una exigencia formal o burocrática", sino la "condición necesaria para garantizar planificación, coordinación entre administraciónes y utilización eficaz de recursos", ha remarcado Dacosta.

Sin embargo, "Galicia incumple y de manera reiterada y consciente", critica la diputada del PSdeG, y añade que "cuando no hay Pladiga a tiempo los efectos se notan", puesto que "se retrasan las contrataciones de personal, se resiente la coordinación y se pierde la capacidad operativa".

En este sentido, ha ahondado en que, "sin planificación previa, el sistema llega debilitado al momento de mayor riesgo de incendios, como este verano".

"O hay mala fe o intereses que desconocemos o falta de capacidad para gobernar", ha concluido. De ahí las denuncias del PSOE gallego y las iniciativas en el Parlamento, que piden, entre otras cuestiones, la convocatoria "inmediata" del Consello Forestal, y un "compromiso" para que en los próximos años se cumpla el plazo.

VEHÍCULOS LIMA

Por otra parte, Dacosta ha aprovechado para recordar la denuncia del PSdeG en relación a que la Xunta "utiliza los vehículos LIMA y deja sin ese recurso a las mujeres incluidas en el programa VioGen".

La socialista ha censurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esté "priorizando" su protección a la de víctimas de violencia de género. "La Xunta ayer no lo negaba", ha afirmado.

Por eso el PSdeG pide la comparecencia del conselleiro con las competencias en esta materia y "que se deje de realizar esta práctica" por parte del Gobierno gallego.